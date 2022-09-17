مدير الكلية العسكرية التكنولوجية : تطوير مستمر للمناهج.. واختبار في هذه المواد للقبول

أكد اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أنه يتم قبول الطلاب من الثانوية العامة من القسم العلمي بشعبتيه والثانوية الأزهرية بمجموع 65 % وتم تخفيض المجموع لـ 60 % هذا العام بسبب انخفاض مؤشرات التنسيق ، وجميع طلاب يدخلون مكتب التنسيق بنفس إختبارات القبول بالكليات العسكرية.

وقال حسام الدين مصطفى في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد :" نضيف على اختبارات القبول اختبار في اللغة الإنجليزية والفيزياء والميكانيكا كي يكون الطالب قادر على استيعاب العلوم التي سيتم تدريسها في الكلية العسكرية التكنولوجية ".

وتابع حسام الدين مصطفى :" يبدأ الطالب باختبارات السمات ثم اختبار اللياقة البدنية واللياقة الطبية واختبارات نفسية ثم كشف الهيئة ".

الكلية العسكرية التكنولوجية

وأكمل حسام الدين مصطفى :" بعدما يتخرج الطالب يتم توزيعه للوحدة والتشكيل الخاص به ويكون على تواصل مع الكلية العسكرية التكنولوجية".

ولفت حسام الدين مصطفى :" يتم اختيار أفضل العناصر للالتحاق بالكلية العسكرية، ويتم تطوير المناهج بشكل مستمر كي تواكب التطور في القوات المسلحة كي يكون الطالب قادر التعامل مع أي معدة متطورة بعد التخرج ".

واكمل حسام الدين مصطفى :" تم الاستعانة بخبراء ألمان للمشاركة في تطوير المناهج خاصة في الشق الهندسي".



