أخبار التعليم|بيان جديد من الوزارة بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس.. كوكب الحرب يظهر في سماء مصر الآن.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. القبول بكليات الهندسة

مؤاشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يتزايد معدلات البحث عنها بشكل كبير فى الساعات الماضية، حيث أنطلق تنسيق الدبلومات الفنية صباح يوم الخميس 16 ديسمبر ويستمر حتي يوم الخميس 22 سبتمبر، ويرغب جميع الطلاب من معرفة مؤاشرات القبول بتنسيق الدبلومات الفنية لمعرفة اذا ما كان مجموعها يتوافق معها ام لا.

أبرزها المشترى في التقابل مع الشمس.. الظواهر الفلكية بالنصف الثاني لديسمبر

يشهد النصف الثاني لشهر ديسمبر العديد من الاحداث و الظواهر الفلكية التى يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم بالسماء، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، أن هناك العديد من الأحداث الفلكية المهمة من المقرر أن تحدث خلال النصف الثاني من ديسمبر الجاري.

أبرز مطالب أولياء الأمور حول جعل مادة التربية الدينية مادة أساسية

يرى عدد من الأطفال أن حصة التربية الدينية بالمدرسة حصة هامشية، لا طائل من ورائها، فدرجاتها التى يحصلون عليها فى النهاية لا تضاف إلى المجموع الكلى الذى يتباهى به أهلهم أمام الجميع، هكذا هو التصور الذى انطبع فى أذهان الكثير من الأطفال والكبار حول ماهية حصص الدين فى المرحلة الابتدائية.

لبس المدرسة أهم مني.. اعرف ذكريات الفنان رامي جمال مع الدراسة| نوستالجيا

المدرسة هي صاحبة الفضل الأول والذكريات الأولى، فمن منا يمكن أن ينسى تلك المرحلة، التي اختلطت فيها البراءة والطفولة بعذوبة الأيام ونقاء الطبيعة، فمدرستنا كانت تشبهنا كثيراً، نقية نظيفة مليئة بالأزهار التي زرعناها مع أساتذتنا الأجلاء في فنائها، فكانت أجمل أزهار تلك التي كبرنا معها، وكبرت وهي تحمل ذكرياتنا وعبق أيامنا.

خبير: يجب اتخاذ خطوة من وزارة التعليم بجعل مادة التربية الدينية أساسية

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن هناك تهميش في المدارس لمادة التربية الدينية، وهو سبب رئيسى في أنها ليس مادة أساسية، فوجودها كمادة أساسية، سيساعد الطلاب بشكل كبير على الاهتمام بها، لان مادة التربية الدينية ستساعد على نشر الأخلاق، لأن جميع الأديان تدعو إلى التسامح، فلابد من إتخاذ خطوة جادة من وزارة التربية والتعليم على تبني هذا المقترح الذي يطالبه اولياء الامور، وأن تكون مادة التربية الدينية مادة أساسية، وليس مادة عادية في المدارس.

كوكب الحرب يظهر في سماء مصر الآن

تشهد سماء مصر الآن ظاهرة فلكية جديدة حيث نشهد ظهور كوكب الحرب حين يقتران القمر مع كوكب المريخ (كوكب الحرب) في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

فرصة لمشاهدته وتصويره.. قمر التربيع الثاني لشهر صفر يزين سماء مصر الآن

تتزين سماء مصر الآن بظهور قمر التربيع الثاني لشهر صفر 1444هـ ، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

وزير التعليم: لا عودة لـ التصحيح اليدوي في امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا عودة لـ التصحيح اليدوي في امتحانات الثانوية العامة 2023.

بيان جديد من التعليم بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا عاجلا اعلنت خلاله انه من المقرر ان تنطلق غدًا الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام العام الدراسى الجديد 2022/2023 بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).