عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل مصر بتبيع موانيها .. رد قوي من وزير النقل

كامل الوزير
كامل الوزير

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل أن موانئ مصر قبل تطويرها كان الغاطس بها ٧ و ٨ و ١٤ مترا فقط وكانت جميع الأرصفة بالموانئ  تبلغ ٣٥ كيلو فقط وكانت حالة تلك الأرصفة سيئة جدا.

txt

كامل الوزير: إطلاق منصة اليخوت بقطاع النقل البحري لأول مرة في مصر

txt

كامل الوزير: مصر ترغب في الانضمام لـ منتدى النقل الدولي ITF

واضاف "الوزير" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أن تم تطوير الموانئ وأصبح بها ٧٦ كيلو من الأرصفة بأعماق ١٧ و ١٨ مترا في خلال وقت قصير .

وتابع وزير النقل أنه عندما وقف امام الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال له إن مصر في عام ٢٠٢٤ سوف تكون مركز التجارة العالمية واللوجستيات كان يعلم جيدا ماذا يفعل في تطوير الموانئ.

وزير النقل الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع النقل النقل البحري التجارة العالمية كامل الوزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسترجلة يعني ايه بحلق دقني الصبح مثلا؟! ومشربتش مياة من 17 سنة.. تصريحات صادمة لـ سماح أنور

بيان جديد من التعليم بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس

أخفت بطنها .. حقيقة حمل ياسمين عبد العزيز بعد صورتها الأخيرة |شاهد

مفيش حاجة ترجعني ليكي .. منشور صادم من زوج آيتن عامر بعد طلاقهما

ادعوله.. أول تعليق من أسرة فريد الديب بعد نقله للمستشفى بسبب السرطان| خاص

انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

الأهلي يستغني عن 4 لاعبين بشكل نهائي ..تفاصيل

ناشىء في إسبانيا ....تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

أخبار الفن| تصريحات صادمة من يوسف منصور .. عودة رامي جمال لزوجته

متى سيتم سداد قرض القطار الكهربائي الخفيف ؟.. وزير النقل يجيب

احذروا الشمس وقت الظهيرة.. مفاجأة عن حالة طقس الأحد 18-9-2022

برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 : لا تتسرع

عقوبة فيوتشر القاسية وراء غياب جنش ورفعت عن مباراة بطل أوغندا بالكونفيدرالية|تفاصيل

هل مصر بتبيع موانيها .. رد قوي من وزير النقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مبهر.. أول ظهور لـ إسلام جمال وزوجته بعد حفل الزفاف| شاهد

طليقة ماجد المصري تثير الجدل بفستان زفاف.. ومتابعوها يسألون: بتتجوز؟| شاهد

بإطلالة شبابية.. هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

ماذا يحدث للمرأة عند حلاقة شعر الوجه "الشيفنج"

فيديو

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ