هل مصر بتبيع موانيها .. رد قوي من وزير النقل

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل أن موانئ مصر قبل تطويرها كان الغاطس بها ٧ و ٨ و ١٤ مترا فقط وكانت جميع الأرصفة بالموانئ تبلغ ٣٥ كيلو فقط وكانت حالة تلك الأرصفة سيئة جدا.

واضاف "الوزير" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أن تم تطوير الموانئ وأصبح بها ٧٦ كيلو من الأرصفة بأعماق ١٧ و ١٨ مترا في خلال وقت قصير .

وتابع وزير النقل أنه عندما وقف امام الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال له إن مصر في عام ٢٠٢٤ سوف تكون مركز التجارة العالمية واللوجستيات كان يعلم جيدا ماذا يفعل في تطوير الموانئ.