ياسر جاد الله: اهتمام كبير بمجال الملكية الفكرية وحمايته في مصر.. فيديو

أكد الدكتور ياسر جاد الله، عضو لجنة إعداد استراتيجية الملكية الفكرية، إن هناك اهتمام كبير بمجال الملكية الفكرية وحمايته في مصر.

وأضاف الدكتور ياسر جاد الله، عضو لجنة إعداد استراتيجية الملكية الفكرية، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "اهتمام القيادة السياسية بوضع استراتيجية للملكية الفكرية والانتهاء منها في وقت ليس بالكبير أمر عظيم"، مؤكدا: "لأول مرة يكون هناك اهتمام من القيادة السياسية بمجال الملكية الفكرية".

وأشار: "القيادة السياسية تهتم بمجال الملكية الفكرية وتضع استراتيجية لأول مرة لكل الأمور المتعلقة بالملكية الفكرية من حماية الملكية الفكرية وتسجيل الملكية الفكرية وإدخال المنتجات المحمية بحقوق الملكية الفكرية".

وأوضح الدكتور ياسر جاد الله، عضو لجنة إعداد استراتيجية الملكية الفكرية، : "لأول مرة يشترك في إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية كافة الجهات المعنية".