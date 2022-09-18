مبعوثون أمميون في 10 سنوات.. هل تعامل الأمم المتحدة مع الملف الليبي مسيّس

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الوضع فى ليبيا صعب للغاية، مشيرا إلى أن الفترات الماضية حدث انتكاسة وخلافات كبيرة بين الفصائل.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في حديثه لقناة "الغد"، أن الأمين العام للأمم المتحدة عبر المبعوثين نجح في جمع الفرقاء ولكن الأمر يعود للقادة في ليبيا للعمل من أجل صالح الشعب الليبي وتنحية الخلافات جانبا.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أن منظمة الأمم المتحدة تقدم يد العون في ليبيا وليست قوة استعمارية ولا نفرض حلا على الليبيين، والمبعوثين جزء من التحدي.

بينما يشهد العالم تراكما غير مسبوق للأزمات، يلتئم قادته الأسبوع المقبل للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة، والتي تهزها انقسامات غير مسبوقة لم تعرفها المنظمة الأكبر في العالم منذ تأسيسها.

والأمم المتحدة تأسست على أنقاض الحرب العالمية الثانية، لتحل محل عصبة الأمم بعد فشلها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.