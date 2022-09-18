مرض الانتقائية ..هل ضرب الأمم المتحدة ليطمس مصداقيتها

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن النزاع في أوكرانيا يحتل المكانة الأولى في الوسائل الإعلام العالمية، مضيفا أن الأزمة الروسية - الأوكرانية لديها تأثير كبير على الطاقة وأزمة بمختلف دول العالم.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في حديثه لقناة "الغد"، أن الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة يشاركون في أزمة ليبيا لأن يعم السلام هناك، موضحا أن الدورة الثانية تسعى لوقف الأعمال العدائية وهو ما بدأ منذ شهر أغسطس الماضي.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى التقدم في الصومال ومالي والكونغو، لافتا إلى أن هناك فارقا في الاهتمام في الإعلام وما يحدث على أرض الواقع.

بينما يشهد العالم تراكما غير مسبوق للأزمات، يلتئم قادته الأسبوع المقبل للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة، والتي تهزها انقسامات غير مسبوقة لم تعرفها المنظمة الأكبر في العالم منذ تأسيسها.

و الأمم المتحدة تأسست على أنقاض الحرب العالمية_الثانية، لتحل محل عصبة الأمم بعد فشلها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.