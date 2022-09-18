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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 موديلات بموتور 1300 سي سي تبدأ من 70 ألف جنيه.. واشتري تويوتا كورولا بـسعر مفاجأة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

توفر في البنزين.. 5 سيارات بموتور 1300 سي سي تبدأ من 70 ألف جنيه| صور

يبحث الكثير من المشترين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط في اقتناء سيارة اقتصادية بأسعار معقولة وموفرة في البنزين، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السيارات الجديدة وأسعار البنزين.

 

أسعار هيونداي النترا HD موديل 2023 .. صور

شهدت الايام القليلة الماضية بعض الزيادات السعرية لعدد من اصدارات شركة هيونداي المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة النترا HD موديل 2023، والتي تعد واحدة من أبرز الإصدارات المقدمة محليًا من فئة السيدان.

 

بـ 190 ألف جنيه.. اشتري تويوتا كورولا | تفاصيل

يقدم العملاق الياباني تويوتا مجموعة كبيرة من السيارات المميزة داخل السوق المصري، وتعتبر سيارة تويوتا كورولا أبرزهم على الإطلاق، حيث تشتهر بمواصفاتها القوية وسعرها المناسب في سوق المستعمل، وتمكنت من تحقيق شهرة ونجاحا كبيرا عالميا.

 

5 سيارات سيدان صينية زيرو بالسوق المصري .. صور

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة من موديلات 2022 و 2023، والتي تتنوع بين فئة الهاتشباك الشبابية، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة السيدان الشهيرة، بينما استطاع الصانع الصيني من تعزيز تواجدة عبر عدة طرازات تنتمي لهذه الفئة، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية التي تقدم على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

 

مواصفات سيارة العضلات الأمريكية الجديدة فورد موستنج موديل 2024| صور

كشفت العلامة التجارية فورد عن الجيل الجديد من أيقونتها التاريخية الرياضية التي يبلغ عمرها 60 عاماً "موستانج" موديل 2024 في حدث كبير خلال فعاليات معرض ديترويت للسيارات ، وصاحب هذا الحدث ترقب واسع من محبي وعشاق السيارات حول العالم.

 

بعد الزيادات الجديدة .. القائمة الكاملة لأسعار سيارات تويوتا في مصر

شهدت القائمة السعرية لإصدارات شركة تويوتا المقدمة بالسوق المصري، بعض التغييرات الخاصة بالقيمة التسويقية لعدد من الطرازات والفئات المقدمة محليًا، حيث تتراوح نسبة الزيادة بداية من 30 الف جنيه حتى 200 الف جنيه.

 

تبدأ من 208 آلاف جنيه.. 5 سيارات سيدان في السوق المصري|صور

يضم السوق المصري باقة كبيرة ومتنوعة من سيارات السيدان التي تمتلك النصيب الأكبر من نسبة الانتشار والمبيعات مقارنة بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV والهاتشباك.

 

 

 

هيونداي تويوتا سيدان فورد الهاتشباك SUV

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