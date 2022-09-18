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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جامعة العريش تنظم ندوة تثقيفية لمهارات البحث العلمي

ندوة تثقيفية بجامعة
ندوة تثقيفية بجامعة العريش

 نفذ قسم التربية المقارنة  بكلية التربية جامعة العري، شمال سيناء،  ندوة تثقفية عن مهارات البحث العلمي .، في إطار الدور المجتمعي لجامعة العريش تحت رعاية أ.د حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش شمال سينا،  وإشراف أ.د رفعت عزوز نائب رئيس الجامعة شئون الطلاب وعميد كلية التربية.

واستهدفت الندوة  200 باحث من كافة المستويات الدكتوراه والماجستير والدبلومة والدراسة الجامعية،   وأدار الندوة  ا. د عادل  عبد الفتاح سلامة أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية - جامعة عين شمس وتناول الكتابة العلمية لبحوث التربية المقارنة والإدارة التربوية ( منطلقات و اجراءات) ،  والدكتور بيومى محمد ضحاوي  استاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية - جامعة الإسماعيلية والذي تناول  اهم مداخل البحث فى الادارة التربوية : دلفاى ، السيناريو ، بيرت ، مع التركيز على أسلوب تحليل النظم. 

وأكد الباحثون أن الندوة أثرها كبير في تنمية معارفهم البحثية وخبرة العلماء في التيسير بالمعلومات البحثية زاد من قدرتهم على اكتساب وتطبيقات البحث العلمي ..وطالب الباحثين رئيس الجامعة بتكرار الندوة  وقتها مع عقد ورش عمل في مجال البحث العلمي.

تكريم العلماء 

وفي نهاية الندوة تم تكريم العلماء من قبل رئيس القسم أ.د أحمد سلمي  ،وممثلي المجتمع المدني الذي حرص على حضور الندوة وممثلاً في الحاجة فاطمة نصار رئيس نادي السعادة وأ. تهاني الحلو ام الشهيد وصاحبة العطاء المجتمعي .
 

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العريش ندوة تثقيفية مهارات العلمي

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