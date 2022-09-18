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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في تصادم ملاكي وموتوسيكل أعلى كوبري أخميم بسوهاج

صدى البلد

أصيب شخصان في منتصف العقدين الخامس والسادس من العُمر، بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، أعلى كوبري  أخميم بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، ووجود مصابين أعلى كوبري أخميم شرق محافظة سوهاج.

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تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية "موتوسيكل"، وسيارة ملاكي أعلى كوبري أخميم شرق محافظة سوهاج، نتج عن الحادث إصابة كلًا من المدعو (رفيق خيري- 45 عامًا- مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ونادي عدلي- 55 عامًا- مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى).

تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت جزئيًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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