حمدي فتحي: نركز مع منتخب مصر علي وديتي النيجر وليبيريا

أعرب حمدي فتحي نجم النادي الأهلي عن سعادته بالتواجد مع منتخب مصر في معسكر الاعداد قبل وديتي النيجر وليبيريا استعدادا لمنافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية .

وأضاف فتحي خلال تصريحات لـ أون تايم سبورت : فيتوريا مدرب مميز ومختلف عن الباقي وهو في قمه التركيز معنا لمحاولة الوصول لأفكاره وطريقة لعبه ونحن أيضا في غاية التركيز استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا .

وأكمل : الجميع يريد النجاح والعناصر الموجودة معنا في التدريبات لديها الشغف لتحقيق انجاز رفقة منتخب مصر واسعاد الجماهير بعد الفشل خلال الفترات الماضية .

وأوضح : بالتأكيد عودتنا الموسم الحالي مختلفة للغاية بعد راحة لأننا لعبنا ثلاث مواسم متلاحمه ونأمل لتحقيق انجاز لمنتخب مصر .