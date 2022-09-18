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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم

المقادير لطريقة عمل
المقادير لطريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم

تقدم الشيف السلطانة طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم لعشاق الشاورما فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك عمل شاورما الدجاج .

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المقادير طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم 

– صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه مقطع شرائح رفيعة)
– لبن زبادي : نصف كوب
– عصير الليمون : ملعقة كبيرة
– بهارات الشاورما : ملعقة كبيرة
– الثوم : فصّان (مهروس ناعم جداً)
– الكاتشاب : ملعقة كبيرة
– فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
– ملح : ملعقة صغيرة
– زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
– هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)


طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم 

اخلطي اللبن الزبادي مع عصير الليمون والزيت في وعاء.
أضيفي الكاتشاب وبهارات الشاروما والفلفل الأسود والملح والهيل المطحون والثوم واخلطي.
أضيفي الدجاج وحركي حتى يتغطى بالتتبيلة.
غلفي الوعاء بورق البلاستيك واتركيه في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.
سخني ملعقة من الزيت النباتي في مقلاة واسعة وضعي الدجاج المتبل وقلبي على نار متوسطة حتى تنضج الشاورما.
قدميها إلى جانب صلصة الثوم والمخلل والخبز العربي حسب الرغبة

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