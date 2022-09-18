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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب سياسات بايدن.. تحذيرات من كارثة تهدد أمريكا

جو بايدن
جو بايدن

قالت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، إن أمريكا تقترب بسرعة من كارثة وطنية بسبب سياسات الرئيس جو بايدن.

وذكرت الصحيفة، أن ”وعد بايدن بتوحيد البلاد خلال الحملة الانتخابية ... لكن وعوده لم تتحقق بعد. لقد فشل".

وأشارت إلى أن سياسة الحزب الديمقراطي رفعت التضخم إلى أعلى مستوياته في عشر سنوات وأدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الديمقراطيين لم يعودوا يخفون ازدرائهم للولايات المتحدة والأمريكيين الوطنيين.

وقالت الصحيفة: "لقد أصبح الازدراء أكثر بشاعة في ظل القيادة الحالية للبيت الأبيض. ما كان يتم الهمس به في السابق فقط بدأ الآن يتحدث بصراحة".

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وفقًا لبيان صحفي جديد صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من هذا العام، وفقًا للتقديرات الأولية، بشكل غير متوقع بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي.

وبالتالي، فإن الاقتصاد الأمريكي آخذ في التراجع للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول.

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