طقس حار رطب.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18-9- 2022

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18-9- 2022، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 اكتوبر 32 22

المنصورة 32 22

دمياط 29 24

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 33 23

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