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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير السياحة: أعمال تطوير المنطقة الإسلامية بالجيارة فخر والمكان مهيب.. فيديو

وزير السياحة والأثار
وزير السياحة والأثار

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية القناة الأولى تقريرا عن افتتاح أعمال تطوير المنطقة الإسلامية بالجيارة و  شجرة مريم   .

 

وقال أحمد عيسى ، وزير السياحة والأثار ، إن المكان مهيب ، ويوصل شعور بالفخر ، والمجهود الكبير ، والبنية التحتية التي تم الاستثمار فيها ، ورفع كفاءة المكان ، مردفا : " واضح أن كان فيه فريق عمل كبير شغال .

 

ومن ناحيته قال هشام أمنة ، وزير التنمية المحلية ، إن حجم ما تم في داخل الجيارة يوحى بالدعم الكبير من وزارة السياحة والأثار . 

 

وافتتح أحمد عيسي وزير السياحة والآثار واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم شجرة السيدة العذراء مريم إحدى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطوير المنطقة المحيطة بها، ما يأتي في إطار مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين والمنطقة المحيطة بها.


 

وزير السياحة والاثار توك شو أعمال تطوير المنطقة الإسلامية أحمد عيسى وزير السياحة والأثار هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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