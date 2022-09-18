أمريكا تستعد لإغلاق سجن جوانتانامو.. تفاصيل

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن كثفت جهودها لإغلاق المعتقل الموجود على أراضي القاعدة البحرية الأمريكية بخليج جوانتانامو في كوبا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن السلطات الأمريكية عينت المسؤولة بوزارة الخارجية، تينا كايدانوف، في منصب المندوبة الخاصة لـ جوانتانامو حتى تتمكن من مراجعة قضايا بعض السجناء لاحتمال إطلاق سراحهم أو نقلهم إلى سجون في دول ثالثة.

وأشارت إلي أن كايدانوف، التي لديها خبرة في إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية، لن تتمكن من تقديم تقارير مباشرة إلى وزارة الخارجية بشأن عملها.

وقالت "وول ستريت جورنال”، إن 36 سجينا يوجدون في جوانتانامو، بينما تكلف المحافظة على السجن الحكومة الأمريكية 540 مليون دولار سنويا.

ووصل آخر سجين إلى جوانتانامو عام 2008، وقد تبين أن العديد من السجناء محتجزون هناك بدون محاكمة منذ 20 عاما.

وتم إنشاء سجن جوانتانامو في عام 2002 في عهد الرئيس الأمريكي، جورج بوش الأبن.

وجرى نقل الأشخاص الذين تم أسرهم خلال العملية في أفغانستان آنذاك، وعمليات أخرى لمكافحة الإرهاب، إلى هذا المعسكر.