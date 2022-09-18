هند المؤيد: الاتيكيت لا ينحصر في طريقة أكل البطاطس فقط| شاهد

أعلى من التربية..

قالت هند المؤيد ، استشاري الاتيكيت ، إن قرار انجاب الأطفال يجب أن يكون مربوطا بتأهيل نفسي ، ومادي ، لتحمل مسؤولية الطفل ، مشيرة إلى أن متطلبات الحياة اختلفت ، وهو ما يتطلب تحديد قدرة الشخص على انجاب الطفل.

وتابعت هند المؤيد ، خلال استضافتها في برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن قرار انجاب الطفل يتطلب توفير التعليم، والعلاج ، والحياة الكريمة، لافتة إلى أن الاتيكيت هو فن حياة، وليس فقط يختصر في طريقة الأكل والشرب.

وأردفت: طريقة أكل البطاطس ليس أساس الاتيكيت، ومش حاجة أساسية، والاتيكيت أسلوب حياة مهذب جدا، وأعلي من التربية.

وأوضحت ، أن عمر 3 سنوات يتشكل فيه شخصية الطفل، ولذلك من الضروري توفير وقت جيد للبقاء مع الطفل حتى وصوله لهذا السن .