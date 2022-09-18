عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكافحة الفساد على طاولة اجتماعات الجامعة العربية

صدى البلد

تنظم إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة) الدورة الأولى لفريق إستعراض التنفيذ الأمثل للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك خلال الفترة من 18-19/9/2220 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور ممثلي الدول العربية الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

 

ووفق بيان صادر عن جامعة الدول العربية، فإن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بديسمبر الماضي، تأتي تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن. 

 

ويأتي انعقاد هذه الدورة تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عقدت في مارس الماضي، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي أقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 

 

 وسيناقش الخبراء خلال دورتهم الأولى العديد من البنود منها تقارير الاستعراضات القطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وسحب القرعة وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر وتقرير فريق استعراض التنفيذ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتوقع مصير الملك تشارلز

هموت نفسي.. طفل يشنق نفسه في المنوفية بسبب خلافات مع شقيقته (القصة الكاملة)

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

انهيار الذهب لمستويات غير متوقعة عالميًا.. كم وصل سعر عيار 21 الآن؟

سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور في دوري أبطال أفريقيا

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

علي جمعة: سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة

أنا هموت ياصاحبي.. القصة الكاملة لإنهاء طفل حياته لخلاف مع شقيقته|تفاصيل مأساوية

ترشيحاتنا

%50.. تخفيض هائل للمواطنين في قطاع النقل.. ومواصلات بالمجان قريبا| تفاصيل

مفيش انفصال.. متابعة بسمة بوسيل زوجة تامر حسني لحساباته لا تزال موجودة

شاهد|مواطن مصري مريض مقيم بموزمبيق يستغيث بالخارجية والهجرة: شركة الطيران ترفض عودتي

بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

حكم التوسل بالنبي وصحابته وآله .. الإفتاء تحسم الجدل

بالأسماء.. السماح لـ 21 شخصا بالحصول على جنسية أجنبية مع سحب المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البحر.. أمينة شلباية تثير الجدل في عيد ميلاد شريف مدكور

تسلم يا أبو لي.. ظهور بطل فول الصين العظيم بعد غياب سنوات

أبهرت الحاضرين.. إطلالة منى الشاذلي في عيد ميلاد شريف مدكور

ورد وتطريز.. إطلالة شريف مدكور تثير الجدل علي السوشيال ميديا

فيديو

الصلح خير.. تفاصيل عودة رامي جمال لزوجته

تفاصيل الجنازة الرسمية.. مراسم دفن الملكة اليزابيث الثانية

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ