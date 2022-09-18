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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصول حافلة الزمالك إلى ستاد أحمدو أهيدجو لمواجهة إيليكت بطل تشاد

فريق الزمالك
فريق الزمالك

وصلت حافلة فريق الزمالك إلى ستاد أحمدو أهيدجو، استعدادا لمواجهة فريق إيليكت، بطل تشاد، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الخامسة مساءً.

 وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من: 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة. 

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف " روقا" - يوسف إبراهيم " أوباما" - " محمد حسام " بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو". 

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.


 

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