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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير العمل الأردني : العمالة المصرية لها أولوية ودورها كبير في تطوير القطاعات المختلفة بالمملكة

صدى البلد

قال وزير العمل الأردني، نايف زكريا، إن العمالة المصرية في الأردن لها أولوية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل الآن من أجل منح العمالة المصرية حقوق الضمان الاجتماعي والتأمين الطبي، مؤكدا أن العمال المصريين كان لهم دور كبير على مدار السنوات الماضية في تطوير عدد من القطاعات بالمملكة الأردنية الهاشمية.


جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها الوزير الأردني لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، والتي تنظمها منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر أعمالها حتى 25 سبتمبر الجاري، وتترأس هذه الدورة المملكة المغربية؛ استنادًا إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي.


وأوضح وزير العمل الأردني أنه يتم العمل في الأردن على وضع منظومة لتنظيم سوق العمل تضمن حماية للعاملين من الجنسيات المختلفة في كافة المؤسسات والمنشآت، حيث تكون هناك مظلة تأمينية ومظلة تضمن الحقوق الكاملة لهؤلاء العاملين.


وقال إنه سعيد بالحضور إلى مصر للمشاركة في الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي، مضيفا أن التحديات التي أوجدتها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية تستدعي تضافر الجهود ما بين الدول العربية من حيث التشجيع على التدريب المهني والتقني، من ناحية ريادة الأعمال، وأيضا من ناحية التحولات الرقمية الجديدة التي تحتم علينا اليوم الدخول في مجالات غير تقليدية لخلق فرص عمل تضمن توفير فرص عمل للشباب في المنطقة العربية.


وأضاف وزير العمل الأردني أن وجود روح إيجابية بين الدول العربية في هذا المؤتمر يدفع تلك الدول للتعاون في مشاركة الخبرات المختلفة بين تلك الدول، حتى نستطيع أن ننتقل إلى مرحلة جديدة متميزة؛ نضع فيها أطر التعاون وأيضا آليات لتطوير الشباب على مستوى المنطقة العربية.


وعن الاقتصاد الرقمي، أشار إلى أن المملكة لديها وزارة متخصصة في الاقتصاد الرقمي والريادة، مشيرا إلى أن مناقشات المؤتمر ستتناول عملية استخدام التحولات الرقمية في خلق فرص عمل جديدة في قطاعات غير تقليدية.

 

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