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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية: نتطلع للتعاون مع بروكسل من أجل نتائج قابلة للتنفيذ في COP 27

السفير عمر أبو عيش
السفير عمر أبو عيش

شارك السفير عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في فعاليات يوم الطاقة المصري- الأوروبي، الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وأشاد السفير أبو عيش في كلمته، التي ألقاها نيابة عن وزير الخارجية، بتوقيت انعقاد هذه الاحتفالية والذي يتزامن مع قرب انعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بشرم الشيخ، وكذلك بالعلاقات التى تربط مصر والاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر وداعم رئيسي لبرامج التنمية في مصر.

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وأشار الأمين العام إلى الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية- الأوروبية والذي تم تتويجه بانعقاد مجلس المشاركة برئاسة وزير الخارجية في يونيو الماضي، واعتماد وثيقة أولويات المشاركة للفترة 2021-2027، والتي تحدد مجالات التعاون الرئيسية بين الجانبين، مع إيلاء أولوية للتعاون في مجال الطاقة والتحول الأخضر، إضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث ونقل التكنولوجيا، وتعزيز شبكات الربط الكهربائي.

 كما أشار السفير أبو عيش إلى الجهود المبذولة على المستوى الوطني لتصبح مصر مركزاً للطاقة مع الترحيب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

كما استعرض الأمين العام تطورات استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مؤكدا تطلع مصر للتعاون مع الاتحاد الأوروبي للخروج بنتائج قابلة للتنفيذ بشأن الانتقال الأخضر العادل، وتحسين القدرة على التكيف، والتخفيف من الأضرار الناجمة عن التغير المناخي، وحشد التمويل لمواجهة احتياجات الدول النامية. 

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