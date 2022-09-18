لقمة العيش.. سائق كاريتة يحمل طفله على كتفه أثناء عمله بالهند|مقطع مؤلم

هز مقطع فيديو مؤلم مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، حيث ظهر رجل وهو يحمل ابنه الصغير على كتفه بيد واحدة ويقود عربة "كاريتة" باليد الأخرى في شوارع المدينة.

راجيش الذي انتقل إلى جبلبور من بيهار في الهند قبل 10 سنوات، يغادر المنزل كل يوم حاملاً ابنه على كتفه.

ينام الرضيع على كتفه كالملاك بينما يستمر الأب في الكد طوال اليوم لكسب الرزق وتوفير الطعام لأسرته.

يمتلك المواطن الهندي البسيط راجيش ولدان؛ يترك الأكبر في المنزل ويؤدي واجبه وهو يحمل الطفل الصغير معه.

تعاطف من المستخدمين مع سائق الكاريتة

منذ مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حصد مقطع الفيديو أكثر من 24000 مشاهدة والكثير من التعليقات.

قال أحد المستخدمين: "هذا الرجل بالتأكيد في حاجة إلى المساعدة.. إنه أمر غير آمن ومحزن".

https://fb.watch/fCXmiF31P4/