عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 592 شاحنة و 40 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 319 شاحنة و20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 273 شاحنة و2026 سيارة. 


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية2  وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس .


كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين عمان وبريدج وغادرت السفينتين سينا وبريدج.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 895 راكب بموانيها .

مواني الصادرات بضائع البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر صادرات ميناء سفاجا عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الزمالك وإيلكت سبور مباشر الآن (0-0) في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

هل الله يغفر مشاهدة الأفلام الإباحية ؟.. الإفتاء: بشرط واحد

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

هموت نفسي.. طفل يشنق نفسه في المنوفية بسبب خلافات مع شقيقته (القصة الكاملة)

بالأسماء.. رحيل 15 لاعبا عن الأهلي رسميا

لاعب جديد مفاجأة على أعتاب الأهلي..تفاصيل

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

محمد صديق: فيريرا أفضل من جوزيه.. وصفقات الأهلي ليست سوبر

مشاهد مرعبة.. زلزال عنيف في تايوان وإعصار مدمر يضرب اليابان

الدوري الإيطالي.. أودينيزي يفوز على إنتر ميلان ويوفينتوس يخسر من مونزا

أحمد حسن مكي: الزمالك قادر على المنافسة إفريقيًا وهذا المدرب الأفضل

قعدنا ساعات كتيرة نتكلم في الذكريات.. شريف حلمي يحسم الجدل حول صحة الزعيم

وداعا لاهتزاز الصورة.. 10 إعدادات تستحق معرفتها في iPhone 14 Pro

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تؤدي الألعاب الرياضية داخل الجيم.. فيديو

لقمة العيش.. سائق كاريتة يحمل طفله على كتفه أثناء عمله بالهند|مقطع مؤلم

جري خوفا منها.. صور مسربة لخناقة بين شاكيرا وبيكيه على يخت

احذروا هذه الأنواع.. زيت قلي مسرطن يباع في الأسواق

فيديو

عمرها 94 عامًا.. راقصة جزائرية شهيرة تعود بعد اعتزال سنوات

رفضت ارتداء قميص نوم..وفاء السيد تكشف سر غيابها عن الفن 14 عاما

جوتام أداني.. قصة هندي أصبح ثاني أغنى رجل في العالم “فيديوجراف”

شاهد.. خالد زكي يبكي بحرقة على وفاة زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ