تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 592 شاحنة و 40 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 319 شاحنة و20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 273 شاحنة و2026 سيارة.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس .



كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين عمان وبريدج وغادرت السفينتين سينا وبريدج.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 895 راكب بموانيها .