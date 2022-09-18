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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجي صلاح تتألق مع المنتخب المصري ٣x٣ لكرة السلة في رومانيا

صدى البلد

 

قامت لاعبة نادي سموحة "إنجي صلاح" بتقديم أداء رائعا مع منتخب مصر لكرة السلة فى واحدة من أقوى بطولات ٣x٣ فى العالم حيث كان الأداء والحضور للمنتخب المصري قويا ونال إشادة الجماهير الحاضرة 

وتوج المنتخب المصري بالمركز الرابع بعد ان كاد يصل للمباراة النهائية لولا خسارته للنصف النهائي في مباراة قوية مع حامل اللقب الفريق الفرنسي بنتيجة ٢٢/١٩

 كما أنهي فريق الآنسات مشاركاتهن في نهائيات بطولة دوري الامم ٣x٣ تحت ٢٣ سنة بحصولهن على المركز التاسع.

ومثل منتخب مصر للآنسات بقيادة المدير الفني كابتن "محمد البرنس"، اللاعبات :
-"إنجي صلاح"
- "حبيبة حاتم"
- "حبيبة محمد"
- "يارا زارع"

 

نادي سموحة سموحة منتخب مصر كرة السلة المنتخب المصري

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