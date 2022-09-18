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ديني

د. هالة محمد جليلة مديرًا عاما لشئون التعليم بجامعة الأزهر فرع البنات

هالة محمد جليلة
هالة محمد جليلة

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الازهر، قرارًا بتكليف الدكتورة هالة محمد جليلة، مدير إدارة شئون التعليم والطلاب بفرع البنات بجامعة الأزهر؛ للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم فرع البنات بجامعة الأزهر. 

تدرجت الدكتورة هالة في مراحل التعليم المختلفة وحصلت على  بكالوريوس التربية النوعية تخصص التربية الفنية، ثم حصلت بعد ذلك على ماجستير تربية نوعية تخصص تربية فنية (أشغال فنية وشعبية) ثم حصلت على (الدكتوراه) في تربيه نوعية تخصص تربية فنية (أشغال فنية وشعبية) بتقدير ممتاز والتوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات المصرية والأجنبية للإفادة منها.

وحصلت على دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية من المجلس الثقافي البريطاني، ودورات في اللغة الإنجليزية من الجامعة الأمريكية، ودورات في اللغة الإنجليزية من المركز الأمريكي للغات وتكنولوجيا المعلومات.

كما حصلت على دورة حاسب آلي في نظام التشغيل وندوز، ودورة في الحاسب الآلي (الخاصة بـ Microsoft Unlimited Potential 2003 Program)، وأيضا حصلت على شهادة التويفل (TOEFL) من جامعة المنصورة، كما حصلت على شهادة (ICDL) من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة، ودبلوم في التنمية البشرية من المؤسسة البريطانية، وبرنامج صناعة قادة المستقبل بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، وبرنامج تدريبي في التخطيط والتنمية المستدامة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم.

وحضرت فعاليات المؤتمر العربي السابع (التطوير الإداري في المؤسسات الحكومية )  وورشة إدارة الأزمات بمركز تنمية الموارد البشرية محافظة القاهرة بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم، وشاركت في المرحلة التأسيسية من مشروع 1000 قائد أفروأسيوي.

وعملت في إدارة  شئون التعليم فرع البنات بجامعة الأزهر من 2002 حتى تاريخه، ومدير إدارة شئون التعليم فرع البنات بجامعة الأزهر من 2019 حتى تاريخه، لها بحث  منشور في المؤتمر السنوي لكلية التربية النوعية (العربي السادس-الدولي الثالث) تطوير  برامج التعليم العالي النوعي في مصر والوطن العربي في ضوء متطلبات عصر المعرفة، وبحث منشور في المؤتمر السنوي لكلية التربية النوعية (العربي السابع-الدولي الرابع) إدارة المعرفة وإدارة رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم.

رئيس جامعة الازهر الأزهر دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية

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