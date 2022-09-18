الثلاثاء.. الأوبرا تنظم أمسية احتفاء بالراحل حسين رياض على المسرح الصغير

ينظم صالون الأوبرا الثقافي أمسية فنية احتفاء بالفنان الكبير الراحل حسين رياض، تستضيف خلالها كل من ابنته فاطمة، الدكتور عمرو دوارة والدكتور أحمد يوسف عزت، وذلك في السابعة مساء بعد غد /الثلاثاء/على المسرح الصغير.

وذكرت دار الأوبرا المصرية -في بيان اليوم /الأحد/- أن الأمسية تستعرض المشوار الفني للفنان الراحل الكبير حسين رياض وأهم أعماله إلى جانب مناقشة الكتاب الذي أصدرته ابنته فاطمة (حسين رياض صاحب الألف وجه) من إعداد وتوثيق المؤرخ المسرحي عمرو دواره.

وأشارت الأوبرا إلى أن الفنان حسين رياض ولد في 13 يناير 1897 بحي السيدة زينب من أب مصري وأم سورية، بدأ ممارسة هوايته في التمثيل أثناء دراسته الثانوية فانضم إلى فريق المدرسة وقام بتدريبه إسماعيل وهبي شقيق يوسف وهبي، وشارك في عدة فرق مسرحية، وامتد نشاطه طوال ما يقرب من 46 عاما ظهر خلالها في 320 فيلما و240 مسرحية و150 عملًا إذاعيًا و50 عملًا تليفزيونيًا، وحصل على العديد من الجوائز منها وسام العلوم والفنون.