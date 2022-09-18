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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صوروها عارية|جنايات المحلة تقضي بالسجن 3 سنوات لـ متهمين هتكوا عرض سيده

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي حكم قضائيا بالسجن  3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم لقيامهم بهتك عرض سيدة وتصويرها كرها عنها، وارتكاب أعمال بلطجة وترويع آمنين انتقاما من زوجها لوجود خلافات بينهم.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بقيام 3 متهمين بالاعتداء على منزل شخص  بينهم خلافات حاملين اسلحة بيضاء وترويع المواطنين في الشارع وتكسير كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة حتي لا يتم تصويرهم وصعدوا لشقته وقاموا بترويع زوجته وتعدوا عليها وقاموا بتصويرها كرها عنها انتقاما من زوجها.

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كما وجهت النيابة العامة للجناة تهم هتك عرض وتصوير سيدة بدون وجه حق، والبلطجة، ثم تنازلت المجني عليها عن القضية أمام النيابة العامة.

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كما قرر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية توجيهاته باحالة القضية لمحكمة الجنايات ونظرتها الدائرة الثالثة كما لمست هيئة المحكمة بأن المجني عليها تم اكراهها على التنازل عن القضية  من قبل المتهمين، خاصة وانها لم تحضر أمام هيئة المحكمة لمناقشتها في اسباب الصلح والتنازل عن القضية واصدرت هيئة المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين حضوريا لمتهم وغيابيا لباقي المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات.

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