رئيس "النواب السوري": البلاد أنجزت كل استحقاقاتها في مواعيدها الدستورية المحددة

أكد رئيس مجلس النواب السوري حموده صباغ، اليوم /الأحد/، أن انتخابات المجالس المحلية تضاف إلى سلسلة الاستحقاقات التي أنجزت في سوريا بمواعيدها الدستورية المحددة، الأمر الذي يدل على استقرار الحياة الدستورية والسياسية.

وقال صباغ - في تصريحات صحفية بعد الإدلاء بصوته في مركز المجلس أوردتها وكالة الأنباء السورية /سانا/ - إن هذا الاستحقاق مهم بكل المقاييس لأنه ترسيخ لمبدأ اللامركزية في إدارة الوحدات الإدارية خلال السنوات الأربع القادمة بهدف تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

وأكد صباغ أن القيادة السورية تولي الدستور والقوانين وكل الاستحقاقات الدستورية الاهتمام الكامل لكي تنجز في أوقاتها المحددة.

من ناحية أخرى، بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور بشار الجعفري، اليوم، مع المدير الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا كينيث كروسلي، إنجازات المكتب خلال العام الجاري والاستراتيجيات والخطط المستقبلية للعام القادم.

ونوه الجعفري بالعلاقة التاريخية الإيجابية بين سوريا والبرنامج، مشيرا إلى الحرص على الاستمرار بتقديم كامل الدعم لعمل برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأخرى لإنجاز المهام الموكلة إليها بنجاح، وأهمية مبدأ الشراكة الذي تتعامل به سوريا مع هذه المنظمات بما يفضي إلى نجاحها في عملها وينعكس إيجابا على الشعب السوري.

وأكد الجعفري ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2642 القاضي بالانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر في سوريا وتوزيع المساعدات الإنسانية عبر الخطوط.

بدوره، استعرض كروسلي رؤيته لعمل البرنامج في سوريا خلال المرحلة القادمة، منوها بنجاح قافلة "سرمدا 7" التي انطلقت منذ أيام في نقل المساعدات الإنسانية عبر الخطوط والقوافل اللاحقة التي ستتم عبر الخطوط تنفيذا للقرار 2642، وبالتعاون الوثيق الذي تقدمه سوريا لبرنامج الأغذية العالمي.