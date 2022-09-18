عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس "النواب السوري": البلاد أنجزت كل استحقاقاتها في مواعيدها الدستورية المحددة

صدى البلد

أكد رئيس مجلس النواب السوري حموده صباغ، اليوم /الأحد/، أن انتخابات المجالس المحلية تضاف إلى سلسلة الاستحقاقات التي أنجزت في سوريا بمواعيدها الدستورية المحددة، الأمر الذي يدل على استقرار الحياة الدستورية والسياسية.
وقال صباغ - في تصريحات صحفية بعد الإدلاء بصوته في مركز المجلس أوردتها وكالة الأنباء السورية /سانا/ - إن هذا الاستحقاق مهم بكل المقاييس لأنه ترسيخ لمبدأ اللامركزية في إدارة الوحدات الإدارية خلال السنوات الأربع القادمة بهدف تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.
وأكد صباغ أن القيادة السورية تولي الدستور والقوانين وكل الاستحقاقات الدستورية الاهتمام الكامل لكي تنجز في أوقاتها المحددة.
من ناحية أخرى، بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور بشار الجعفري، اليوم، مع المدير الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا كينيث كروسلي، إنجازات المكتب خلال العام الجاري والاستراتيجيات والخطط المستقبلية للعام القادم.
ونوه الجعفري بالعلاقة التاريخية الإيجابية بين سوريا والبرنامج، مشيرا إلى الحرص على الاستمرار بتقديم كامل الدعم لعمل برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأخرى لإنجاز المهام الموكلة إليها بنجاح، وأهمية مبدأ الشراكة الذي تتعامل به سوريا مع هذه المنظمات بما يفضي إلى نجاحها في عملها وينعكس إيجابا على الشعب السوري.
وأكد الجعفري ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2642 القاضي بالانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر في سوريا وتوزيع المساعدات الإنسانية عبر الخطوط.
بدوره، استعرض كروسلي رؤيته لعمل البرنامج في سوريا خلال المرحلة القادمة، منوها بنجاح قافلة "سرمدا 7" التي انطلقت منذ أيام في نقل المساعدات الإنسانية عبر الخطوط والقوافل اللاحقة التي ستتم عبر الخطوط تنفيذا للقرار 2642، وبالتعاون الوثيق الذي تقدمه سوريا لبرنامج الأغذية العالمي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الزمالك وإيلكت سبور مباشر الآن (2-0) في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

هل الله يغفر مشاهدة الأفلام الإباحية ؟.. الإفتاء: بشرط واحد

أذكى قرار أهلاوي.. مفاجأة الخطيب تضيع على الزمالك غرامة كهربا| تفاصيل

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

بالأسماء.. رحيل 15 لاعبا عن الأهلي رسميا

لاعب جديد مفاجأة على أعتاب الأهلي..تفاصيل

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

الزمالك يهزم إيلكت سبورت بثنائية بمستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا.. فيديو

أول رحلة فضاء مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة

تريزيجيه يقود طرابزون سبور للفوز على غازي عنتاب بالدوري التركي

كشفته إسعاد يونس وتحدثت عنه منى عبدالغني.. سبب وحيد يمنع عبلة كامل من الظهور

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. كليات الهندسة المتاحة| البترول والتعدين الأبرز

خلال أسبوع.. الدولار يواصل صعوده والعملات الأجنبية تتراجع | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التاتوه والفستان الجريء.. 5 صور وضعت ميريهان حسين في مأزق| شاهد

هل يؤثر تناول العسل على الريق على غشاء المعدة .. إليك الحقيقة

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

القوات المسلحة تستقبل الأبطال الرياضيين المشاركين فى بطولة العالم للمصارعة بصربيا

فيديو

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

عمرها 94 عامًا.. راقصة جزائرية شهيرة تعود بعد اعتزال سنوات

رفضت ارتداء قميص نوم..وفاء السيد تكشف سر غيابها عن الفن 14 عاما

جوتام أداني.. قصة هندي أصبح ثاني أغنى رجل في العالم “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ