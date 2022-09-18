تعليم الغربية: اعتماد 3 مدارس جديدة بالغربية من الهيئة القومية للجودة والاعتماد

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم ، إنه صدر قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، باعتماد 3 مدارس جديدة بالغربية، ليصبح عدد المدارس المعتمدة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الاعتماد خلال العام الحالي 21مدرسة، وبهذا القرار تصبح عدد المدارس المعتمدة 228 مدرسة على مستوى الغربية، ويتبقى 70 مدرسة لم يصدر القرار بشأنهم، أما المدارس الثلاثة التي تم اعتمادها مؤخرا فهي، روضة جول جمال، وروضة الشيخ مطاوع بالبنوان، ومدرسة طنبارة الثانوية الصناعية، بإدارة شرق المحلة التعليمية.



وجاءذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

من جانبه، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لفريق العمل بإدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية على الجهد المبذول، متمنيا دوام التوفيق للجميع.