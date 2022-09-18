عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الغربية: اعتماد 3 مدارس جديدة بالغربية من الهيئة القومية للجودة والاعتماد

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم ، إنه صدر قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، باعتماد 3 مدارس جديدة بالغربية، ليصبح عدد المدارس المعتمدة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الاعتماد خلال العام الحالي 21مدرسة، وبهذا القرار تصبح عدد المدارس المعتمدة 228 مدرسة على مستوى الغربية، ويتبقى 70 مدرسة لم يصدر القرار بشأنهم، أما المدارس الثلاثة التي تم اعتمادها مؤخرا فهي، روضة جول جمال، وروضة الشيخ مطاوع بالبنوان، ومدرسة طنبارة الثانوية الصناعية، بإدارة شرق المحلة التعليمية. 

فريد الديب في المستشفى|مصير قاتل نيرة أشرف بعد الوعكة الصحية للمحامي الكبير


وجاءذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

زي نيرة أشرف.. شاب يهدد والد فتاة بالتخلص منها لو رفضت زواجه

من جانبه، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لفريق العمل بإدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية على الجهد المبذول، متمنيا دوام التوفيق للجميع.

الغربية محافظ الغربية وزير التربية والتعليم التربية والتعليم تعليم الغربية التعليم الفني وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق رحمي الإدارات التعليمية حافظ الغربية طارق رحمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإيلكت سبور (2-0) في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

أذكى قرار أهلاوي.. مفاجأة الخطيب تضيع على الزمالك غرامة كهربا| تفاصيل

هل الله يغفر مشاهدة الأفلام الإباحية ؟.. الإفتاء: بشرط واحد

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

بالأسماء.. رحيل 15 لاعبا عن الأهلي رسميا

لاعب جديد مفاجأة على أعتاب الأهلي..تفاصيل

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

فريد الديب في المستشفى|مصير قاتل نيرة أشرف بعد الوعكة الصحية للمحامي الكبير

ترشيحاتنا

بعد استخراج 49 لحالة صدمت الأطباء..3 وصفات مجربة لتفتيت الحصوات

شعبة الاتصالات تزف بشري عن توافر قطع غيار المحمول في الأسواق

خبير صحة الفم والأسنان: شطف الفم بعد استخدام المعجون يسبب إزالة الفلورايد

تبدأ من 50 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك مناسبة لمحدودي الدخل| صور

روشتة عوض تاج الدين للوقاية من الانفلونزا الموسمية

وزيرة الهجرة تستقبل السفير اليوناني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات بالحجاب أثارت الجدل لـ حلا شيحة |شاهد

جمبسوت جرئ.. مايا دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

حماتك تاخد مفتاح شقتك .. إطلالات أثارت الجدل لـ " ياسمين عز " بعد تصدرها التريند |شاهد

رغم تجريدها له من ألقابه.. الأمير أندرو يودع والدته الملكة إليزابيث برسالة مؤثرة

فيديو

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

عمرها 94 عامًا.. راقصة جزائرية شهيرة تعود بعد اعتزال سنوات

رفضت ارتداء قميص نوم..وفاء السيد تكشف سر غيابها عن الفن 14 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ