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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات بالحجاب أثارت الجدل لـ حلا شيحة |شاهد

صدى البلد

تصدرت الفنانة  حلا شيخة، مؤشرات البحث على محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا اخر صورة لها بالحجاب.

وتألقت حلا شيحة في الصور بإطلالة محتشمة بعد غياب طويل من السوشيال ميديا، وارتدت فستانا طويلا ذا أكمامطويلة باللون الرمادي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وأثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل الواسع خلال السنوات القليلة الماضية، بعد قرارها بخلع الحجاب والعودة للتمثيل، ثم زواجها من الداعية معز مسعود وارتداء الحجاب مرة أخرى وقررت اعتزال الفن، وعلى مدار فترة زواجهماانتشرت العديد من الشائعات عن انفصالهما عن بعضهما البعض.

وحيرت حلا شيحة الجمهور من خلال ظهورها بالحجاب فترة ثم خلعه والرجوع اليه مرة اخرى ، وهو ما سبب الاستياءمنها.

وشاركت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عدد من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، برفقة أطفالها، مثيرة حالة من التساؤلات والجدل الواسع حول إمكانية خلع الحجاب مرة أخرى، وأن علاقتها بزوجها الداعية معز مسعود متوترة، وانتشرت شائعات من جديد حول انفصالهما خاصة بعد قراءة ما كتبته برفقة الصور.

وكتبت حلا شيحة برفقة الصور التي نشرتها على انستجرام : « لحظات من حياتنا بتعدي مع ناس بنقابلهم مرة في العمر ولحظات مع أولادنا بنحس بيها بفرحة وحب وأمل، لحظات مع نفسنا بنتأمل فيها حياتنا، كل أيامنا لحظة، علشان كده مفيش حاجة تستاهل الزعل والتفكير الزيادة، أجمل حاجة إن الواحد لما يتعب أو يحس أنه تايه أو متلخبط لازم يبقى متأكد أن مشاعره بتقوله حاجات محتاج يعرفها أو يفهمها أو يفهم نفسه أكثر ويتعلم».

وتابعت «مش عيب نقول غلطنا ومش عيب نصلح اخطاءنا بس أهم حاجة منكملش ونعاند نفسنا ونعاقب نفسنا ونحكم على نفسنا بالفشل، الفشل إننا نسيب نفسنا جوا نفس المشاكل ونستسلم».

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