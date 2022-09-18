أساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية على التنمية المستدامة.. أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم بالمؤتمر العربي الأول للمناخ

انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة تحت شعار الأخضر حياة، والذي يقوم بإدارته رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، و يقام المؤتمر في إطار التحضيرات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (Cop27)، المقرر عقده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ المصرية أو مدينة السلام.



ويتضمن المؤتمر عددًا من المحاور وهي "أساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية علي التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية"، و "التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ"، و، و"دور الإعلام والمؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية"، في حضور الوزراء المصريين والخبراء في ملف المناخ بالإضافة إلى بعض الشركاء الدوليين والعرب المعنيين.

أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم في قضية المناخ والتنمية المستدامة

أولا.. رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق يفتتح المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة

ألقى المستشار "عبد الوهاب عبد الرازق" رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم اليوم كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة (الأخضر حياة)، وفي البداية رحب رئيس مجلس الشيوخ بالحضور وعبر عن سعادته بإنشاء المحكمة العربية للتحكيم، معرباً عن أمله في أن تحقق المحكمة أهدافها بحل النزاعات التجارية والاستثمارية،التي تنشأ في سياق العلاقات العربية وأن تسهم في إيجاد نظام عربي موحد للتحكيم يأخذ مكانه بين أنظمة التحكيم الدولية والإقليمية ويساعد في دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.

أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم في قضية المناخ والتنمية المستدامة

وبالنسبة لملف المناخ والاستدامة، أكد عبد الرازق أن التغيرات المناخية الناجمة عن الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والاعتداء المجحف والمستمر علي النظام البيئي فرض علي العالم تحديات متسارعة تعيشها الإنسانية اليوم بما يلزم جميع دول العالم من خلال دفع عجلة التنمية أن تسعى إلي تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ علي مستويات التقدم المنشود من جانب وحماية حق الأجيال المستقبلية في بيئة سليمة من جانب آخر وهو ما يعرف بالتنمية المستدامة التي تراعي حقائق الواقع وتحدياته وتصون متطلبات المستقبل ورهاناته.



وأشار إلى أنه تم اعتماد الأهداف التنموية طويلة المدي لتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة عالمية من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، تحت عنوان : " تحويل عالمنا – خطة التنمية المستدامة لعام 2030 "، والتي جاءت استكمالاً للأهداف الإنمائية للألفية، التي تم تنفيذها منذ عام 2000 وحتي 2015



وجدير بالذكر أن المستشار عبد الرازق أشار أن مصر كانت من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية ، علي الرغم من أنها من أقل الدول إسهاماً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا ، ورغم ذلك فقد أولت القيادة السياسية القضية اهتماماً كبيراً من خلال خطوات استباقية.

أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم في قضية المناخ والتنمية المستدامة

ولفت إلى إطلاق الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 19 مايو 2022 " الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050" ، كأحد أركان ضمان جودة واستمرار مشاريع التنمية ، والسعي نحو النجاة من كوارث التغيرات المناخية ، وهو ما يعكس تلك الخطوات الكبيرة التي قطعتها مصر ومازالت علي طريق العمل المناخي علي المستويين المحلي والدولي لمواجهة أزمة تغير المناخ التي تشكل تهديداً في كل نواحي الحياة، والتي تأتي كثمرة تعاون مشترك بين جهات الدولة كافة ، حيث تعكس هذه الإستراتيجية رؤية مصر في إدارة الملف المناخي بجوانبه المختلفة والتي تأتي تزامنا مع الاستعداد لاستضافة قمة المناخ ( Cop 27) بمدينة شرم الشيخ.

ثانيا..وزير العدل يوضح تعون مصر مع الدول العربية لمواجهة تحديات التةغيرات المناخية

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أهمية المؤتمر العربى للمناخ فى ضوء تأهب مصر لعقد قمة المناخ خلال الفترة المقبلة مشيدا بالموضوعات التى تم وضعها على مناقشات المؤتمر وخاصة على مستوى التشريعات ودور الإعلام مؤكدا على أن هذه السياقات تخلق حالة مختلفة من الوعى بهذه القضية الهامة، استكمالا لجهود مصر،فتقوم مصر بتعزيز الجهود الوطنية فى حماية البيئة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم في قضية المناخ والتنمية المستدامة

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مصر لم تكن منفصلة عن العالم والمنطقة العربية فى مواجهة التغيرات المناخية وكانت مدركة منذ البداية لتحديات هذه التغيرات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والعمل على أرض الواقع من جانب الحكومة.

ثالثا..وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج توضح دور مؤسسات المجتمع المدني في حل قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية المتعددة

شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة ، وأشارت إلي أن ما يتم فعله في حق البيئة والأرض قضية خطيرة ويجب المساعدة في تجاوزها قبل فوات الآوان، وهذا ليس حق البيئة فحسب ، وإنما حق الأجيال القادمة، مشيدة بمساعي القيادة السياسية لتحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين علي أرض مصر.



وأضافت القباج أن مصر ملتزمة باتفاقية باريس لعام 2015 ، التي ألزمت الدول أن تقوم بوضع خطط لخفض الانبعاثات، مشيرة إلي أن مؤتمر اليوم يأتي في إطار الشراكة التي تؤكد على العمل المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني نحو تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خاصة في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، عاما للمجتمع المدني، وذلك في أعتاب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي، تلك الاستراتيجية التي تتطلع إليها وزارة التضامن الاجتماعي لكي تنهض بالعمل التطوعي من خلال بيئة مواتية للتطوع والاستثمار في طاقات الأفراد لصالح تنمية الأسرة والمجتمع وبناء الوطن.

أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم في قضية المناخ والتنمية المستدامة





وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تواجد قوي وفعال للمجتمع المدني والمتطوعين في قمة المناخ COP27، وتقديم صورة تعبر عن حقيقة جهود المجتمع الأهلي المصري العظيمة والرامية إلى توفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش للفئات الأولى بالرعاية، ليسمع العالم ويعي حجم التحديات التنموية وما يقوم به المجتمع الأهلي المصري بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر، مما يصب في حماية المواطنين من الآثار الاجتماعية الناتجة عن تغير المناخ وضرورة حماية ورعاية الأسر المصرية الفقيرة.



دور وزارة التضامن الاجتماعي في دعم ملف المناخ



أشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخي، وذلك من خلال المساهمة في تحقيق الهدف الثاني للاســــــــــتراتيجية والذي ينص على بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ.

كما تبنت وزارة التضامن الاجتماعي سياسات وبرامج متنوعة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد وذلك في إطار التحديات المحلية والعالمية التي مرت بها مصر والعالم، بما يشمل كافة الأبعاد دون أن إغفال البُعد البيئي والثقافي والأمن الغذائي، حيث قامت الوزارة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع انتهاج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي الأخضر وتكافؤ الفرص، وبصفة خاصة الأسر الأولى بالرعاية مع تمكين المرأة في كافة ربوع مصر، خاصة أن العدالة البيئية وعدالة توزيع الموارد هي جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية.

ذلك بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي وحماية صغار المزارعين والصيادين والعاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية.



كما قامت الوزارة قامت بحصر العاملين في قطاعات العمالة غير المنتظمة ومنها عمال المخلفات، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وتيسير إجراءات التأمين على العاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية.

ذلك بالإضافة إلى التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بالأمن الغذائي والتي تهدف إلى إتاحة وتعزيز الحصول المتكافئ على التغذية السليمة لاسيما البرامج الهادفة إلى القضاء على آثار سوء تغذية الأمهات والأطفال ومسببات التقزم لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية السليمة.

و يتم حاليا تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي الأخضر في المجال الزراعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة لتعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة تنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول الى الأسواق مع إدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء.

أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم في قضية المناخ والتنمية المستدامة

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي حاليا على تنفيذ برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية بالمساهمة في تحقيق الهدف الخامس للإستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخي والذي ينص على "تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ"، حيث يعمل البرنامج على زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة المواطنين، والطلاب، كما تدعم الوزارة رفع جاهزية المجتمع في التعامل مع المخاطر المحتملة ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر تغير المناخ المحتملة ووسائل التعامل المطلوب معرفتها مع التركيز على نشر الوعي بين الفئات المستضعفة من المرأة والأطفال.

كما أن للوازرة جهودا كبيرة تهدف إلى دعم استدامة الأثر البيئي على المجتمع وذلك من خلال تسويق المنتجات التراثية واليدوية من خلال معارض ديارنا والتي يتم تنظيمها في كافة مناطق الجمهورية .

رابعا..وزير الزراعة السيد القصير يشيد بأن قضية التغير المناخي هي الأخطر في العالم، ومصر من أوائل الدول التي تجعل هذه لقضية في أولوياتها

أكد وزير الزراعة الدكتور السيد القصير خلال كلمته أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت دقيق للغاية تتعاظم فيه قضية التنمية المستدامة وفي القلب منها ملف الأمن الغذائي في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية ، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية في القطاع الزراعي وارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقصها فى بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن والتأمين ، كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها ، وجميعها مؤشرات أكدت أن الأموال وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.

أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم في قضية المناخ والتنمية المستدامة

وقال وزير الزراعة إن التغيرات المناخية تعتبر هي القضية الحاسمة في عصرنا ، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم ، مع تزايد ضراوة الظواهر المناخية الجامحة في كثير من المناطق على سطح الأرض ، وذوبان القمم الجليدية القطبية، وارتفاع مستويات مياه البحار ، كل هذا أدى إلى زيادة حدة الجفاف وتدهور التربة وزيادة مساحات التصحر وقلة الأمطار وزيادة حدة التأثير على المناطق الهامشية ، بالإضافة إلى تغير كبير في نظم الزراعة والغذاء.

فيمتلئ العالم بالكثير من حرائق الغابات والفيضانات والسيول والجفاف الذى أصاب مناطق متفرقة من العالم وعلى على الرغم من أن مصر هي واحدة من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ، حيث تبلغ نسبتها 0.6 ٪ فقط ، إلا أنها تعتبر واحدة من الدول كغيرها من الدول الأفريقية التي تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ ، حيث تشير الدراسات إلى أن 20 دولة وهي الدول الصناعية الكبرى هي المسببة لأكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية ، ومن ثم فإنه يجب على هذه الدول والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية في العالم دعم الدول النامية ومنها مصر والتي تأثرت وتتأثر بدرجة كبيرة بالتغيرات المناخية رغم مساهمتها المحدودة جداً في هذه الانبعاثات.

ووضح "القصير" إن السوابق التاريخية توضح أن معظم المشاكل على سطح الأرض هي من صنع البشر وبالتالي يجب أن تُحل من خلال البشر أنفسهم مستشهدا بالرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية خلال منتدى الشباب في يناير 2022 حيث أشار فخامته إلى أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض القادر على الإصلاح والإعمار بقدر ما هو قادر على التدمير، وأن وجود الخطر لا يمنع من وجود سبيل لمجابهته".

أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم في قضية المناخ والتنمية المستدامة

ومن هنا فإنه يجب على العالم أن يخلق من هذه التحديات فرص في الوقت الحالي ، خاصة وأن التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية سيكون أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل إذ لم يتم القيام باتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة التغيرات المناخية الآن.

وعلى المستوى الوطني وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فقد قامت الدولة المصرية بتدشين إطار مؤسسي ينظم الجهود المتعلقة بملف التغيرات المناخية ومنها:

١- إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء والجهات المعنية لتحديد المهام والاختصاصات بشأن التعامل مع التغيرات المناخية.

٢- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وأيضاً تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية ، بالإضافة إلى تحسين حوكمة وإدارة العمل المناخي وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وادارة المعرفة والوعي المجتمعي لمكافحة تغير المناخ.

٣- إصدار أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستهدف توفير تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة مع خفض تكلفته.

٤- كما يجرى الانتهاء من إعداد الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية لمساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة لتغير المناخ.

٥- زيادة جاذبية مصر للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حيث أصبحت مصر من أفضل 20 دولة على مستوى العالم في القوانين والتشريعات التي تُشجع الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة.

٦- تحرك مصر بخطى ثابتة نحو تصنيع الهيدروجين الأخضر عبر الاتفاقيات والشراكات الدولية بهدف الحفاظ على البيئة وإنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخي.

وبناء على مجهودات الدولة المصرية تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر المناخ ( من المركز 26 في 2014 إلى المركز 21 في عام 2022). كما تقدمت مصر 20 مركزاً في مؤشر السياسة المناخية طبقا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022.

خامسا ..وزير شئون المجالس النيابية يوضح إصدار مصر للعديد من القوانين لتعزيز الحفاظ على المناخ والبيئة

أشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ، إلى أنه تم تقديم العديد من مشروعات القوانين لتحقيق مختلف جوانب التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، فضلا عن التي تصدرها الحكومة مباشرة للحفاظ على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما أشاد وزير شئون المجالس النيابية، بأهمية دور المجتمع المدني، موضحا أنه لا يقل أهمية عن دور الحكومة والأجهزة النيابية، وأنه بمثابة مسئولية وطنية لمواجهة هذا الخطر وهذه الإشكالية.

أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم في قضية المناخ والتنمية المستدامة

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية، أن ملف التغيرات المناخية الأهم على مستوى العالم، والأكثر تأثيرا على بقاء الجنس البشري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية سباقة فى المشاركة فى مختلف القضايا العالمية، منوها أن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ، يهدف إلى تحقيق تقدم فى المحادثات حول إيجاد حلول لقضية المناخ .

سادسا ..وزير التنمية المحلية يوضح جهود المجتمع المحلي في التصدي للانعكاسات الناتجة غن تغير المناخ

أوضح وزير التنمية المحلية المستشار هشام آمنة أن أبرز التحديات التي تهدد مجتمعاتنا المحلية حالياً هي التغير المناخي وسبل التكيف والتصدي لآثاره وتبعاته، ووضح إن للحكومات المحلية دور فعال في تحقيق هذه الأهداف سواء من خلال توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي أو إشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي.

وقال إن للمستويات المحلية دوراً محورياً في هذا الشأن من خلال:

- وضع الخطط المحلية للتعامل مع تغير المناخ المحلي

- تنويع الآليات المالية لدعم تنفيذ المشروعات التي تتضمن معايير الاستدامة البيئية، وتنمية القدرات للفاعليين الرئيسين بالمجتمع المحلي لتعزيز القدرة على الاستجابة المناخية.

وأشار آمنة إلى أن الوزارة تشرف أن يكون لها إسهام في ملف التكيف والتخفيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي من خلال المساهمة في عدد من الأنشطة من أهمها خفض الانبعاثات أو انشطة التكيف مع تأثيرات تغير المناخ و تأهيل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لتغير المناخ و توطين الاستراتيجيات الوطنية والدولية في هذا الِشأن.

أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم في قضية المناخ والتنمية المستدامة

وأوضح أنه منذ 2014 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، تم ضخ استثمارات ضمن برنامج تحسين البيئة والمخلفات الصلبة تتجاوز 40 مليار جنيه، لافتاً إلى أن ذلك يأتى انطلاقاً من إيمان الدولة المصرية بأن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لفقراء المناطق الحضرية، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة.

كما تولت الدولة المصرية تبنت عدد من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة تستند على تمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات في مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وأهمها هي تطوير منظومة المخلفات الصلبة الشاملة والمتكاملة والمستدامة منذ عام 2019، مشيراً إلى أن العمل في تلك المنظومة يتم عبر من المحاور، من بينها

-رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل

-رفع كفاءة عمليات المعالجة والتخلص والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة

-إحكام عمليات الرصد والرقابة

-رفع الوعي البيئي العام وتحسين السلوكيات في التعامل مع المخلفات

-خلق فرص اقتصادية من خلال مشروعات إدارة المخلفات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن تلك الجهود تضمنت أيضاً عدة مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية (إنشاء مصانع المعالجة والتدوير – و المدافن الصحية الآمنة – وتوريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة) بالإضافة إلى إعادة تأهيل مصانع للمعالجة والتدوير والمحطات الوسيطة ورفع كفاءة المعدات، بإجمالي استثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، لافتاً إلى أن تلك الجهود أسهمت بالفعل في التقليل من الممارسات السلبية السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقاً تاماً.

وقال إنه في إطار التكامل بين جهود القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تساهم وزارة التنمية المحلية في عدد من المشروعات الممولة مع شركاء التنمية على رأسها تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يهدف لتحسين مناخ القاهرة الكبرى والحد من الانبعاثات الناجمة عن الحرق المكشوف بمحافظات القاهرة الكبرى الثلاث، وكذا مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي يخدم ثلاث من محافظات بالدلتا "الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية" والذي يدعم تطبيق المنظومة المطورة للمخلفات الصلبة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى بصورة دائمة للحفاظ على البيئة وإيجاد حلول بديلة للحد من التلوث وتحسين جودة الهواء بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفاً أن الوزارة تسهم في البرنامج القومي لتحويل السيارات والمركبات للغاز الطبيعي بتكلفة تتجاوز 1.2 مليار جنيه لتحويل 2262 أتوبيس ليعمل بالغاز الطبيعي على مدار ثلاث سنوات ، وبرنامج تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتوفير الطاقة: بتكلفة تتجاوز 2.6 مليار جنيه لتوريد 3.1 مليون كشافات موفرة، مما أدي الي وفر في فاتورة الاستهلاك في الكهرباء وكذا ضخ 50 مليار جنيه في تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات.

كما تقوم الوزارة تقوم أيضاً بدعم المحافظات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومجاري الأنهار ، بالإضافة إلى دعم الحرف التراثية والبيئية والتكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة: التي تعتمد على الإنتاج الأخضر، وذلك من خلال دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية، وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، إضافة إلي المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية أو من خلال المنصات الرقمية ومن بينها منصة أيادي مصرية التي تم تدشينها في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي.

أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم في قضية المناخ والتنمية المستدامة

أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم في قضية المناخ والتنمية المستدامة