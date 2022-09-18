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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جريمة تهز أمريكا.. اقتحام ملثمين منزلا واعتدائهما على عجوزين.. فيديو

اقتحام ملثمين منزل
اقتحام ملثمين منزل عجوزين

في جريمة هزت الولايات المتحدة الأمريكية، اقتحم رجلين ملثمين  منزل مسنين لسرقتهما تحت تهديد السلاح في ولاية فرجينيا الأمريكية  أثناء جلسهما لمشاهدة أحد الأفلام.

لحظة اقتحام اللصوص للمنزل

يظهر مقطع فيديو صادم دخول المشتبه بهما إلى المنزل المسنين  ويأمرهما بالدخول إلى الدولاب أثناء اقتحاما المنزل.

قال أحد اللصوص للمسنين المشكو عليهما : "أدخلوا الدولاب الآن.. أنا لا ألعب هنا، أدخلوا"، وظهرت المرأة المسنة في اللقطات وهي تسير نحو الدولاب بينما صوب أحد الجناة بندقيته نحوها.

ثم التفت إلى العجوز الآخر الجالس على الكرسي بينما كان التلفزيون يعمل في الخلفية.

الشرطة تبحث عن الجناة

وبعد رصد عملية السطو المروعة ، تبحث الشرطة الأمريكية عن الملثمين الذين رصدتهما كاميرات المراقبة الموجودة داخل المنزل، أحدهما يدعى «بوني جونيور» والآخر «تيري ديمونت».

حيث تم توجيه تهم إليهما بالسطو المسلح، حيازة سلاح ناري، الاختطاف، التآمر لارتكاب عملية سطو، وفقًا لإدارة شرطة بورتسموث الأمريكية.

 

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