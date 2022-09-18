انطلاق فعاليات مهرجان الوفاء للوطن الدولي السابع في مدينة إربد الأردنية

انطلقت على خشبة مسرح مركز إربد الثقافي بالأردن مساء اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الوفاء للوطن الدولي السابع، الذي ينظمة منتدى حوران للثقافة والفنون بمناسبة الاحتفالات بمدينة إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.

وقال أمين عام وزارة الثقافة الأردني هزاع البراري، إن الفن يجمع بين الشعوب وهو بمثابة جسر للتواصل فيما بينها، وهذا المهرجان الذي يشارك فيه عدد من الدول العربية الشقيقة والأجنبية يأتي ضمن الإحتفالات بإربد العاصمة العربية للثقافة.

وأكد البراري أن وزارة الثقافة تدعم باستمرار مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية، التي تبرز صورة الأردن الحقيقية في المجال الثقافي والدور الأردني الهام في المنطقة الذي ينعم بالأمن والأمان والاستقرار.

بدوره، قال رئيس المنتدى الدكتور إبراهيم الشبول إن إقامة هذا المهرجان، وبمشاركة دولية من العراق وبولندا وروسيا وسوريا، تأتي لتبادل الخبرات الثقافية والفنية فيما بينها والتعرف على العادات والتقاليد السائدة لدى هذه الدول المشاركة.

واشتملت فعاليات الحفل على فقرات لشعراء من العراق وهم الشاعرة شذى آل معمر التي ألقت قصيدة أهدتها لجلالة الملك عبدالله الثاني، وأنمار التميمي الذي قدّم قصائد تتغنى بالأردن والعراق، والشاعر حكمت الغزالي الشمري من سوريا، وعرض فني للفرقة البولندية التراثية، وعرض فني راقص لفرقة شمال روسيا، كما قدمت فرقة منتدى سهل حوران الشعبية للفلكلور مجموعة من الدبكات والأغاني المميزة أداها الفنان أحمد القرم.

يشار إلى أن فعاليات المهرجان تستمر 8 أيام وتشتمل جولات فنية في محافظة مأدبا والمفرق والأغوار الشمالية وإربد الأهلية بالإضافة الى الرمثا.

ووزع البراري ورئيس المنتدى الشبول الدروع التقديرية بحضور، مدير ثقافة إربد عاقل الخوالدة على المشاركين والجهات الداعمة لفعاليات المهرجان.