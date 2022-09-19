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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لايتيير زيرو تحصل على لقب أفضل سيارة كهربائية انسيابية | صور

صدى البلد

تعتبر المواصفات الديناميكية المتعلقة بالتصميم الخارجي أمراً شديد الأهمية بالنسبة للسيارات الكهربائية، لأنها تسمح بالقيادة لمسافة أبعد مع استخدام قدر أقل من الكهرباء، بسبب انخفاض معامل السحب والقدرة على مقاومة الهواء.

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Lightyear 0

يدفع هذا الأمر الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية للاهتمام بتعزيز التصميم الديناميكي الخارجي للسيارات الجديدة، وتقول شركة لايتيير "Lightyear" إن سيارتها الكهربائية الشمسية التي تحمل الاسم زيرو 0 ستصبح السيارة الهوائية المنتجة الأكثر الأفضل في الديناميكية الهوائية، بسبب امتلاكها أقل معامل سحب تم قياسه على الإطلاق في مركبة إنتاج، فقط 0.175 سي دي.

Lightyear 0

تبني لايتيير ادعاءها على تحقيق معامل سحب مذهل يصل 0.175 سي دي فقط، وهو يعتبر أصغر معامل سحب أو مقاومة هواء تم تسجيله في أي سيارة إنتاجية حتى الآن، مع العلم أن الشركة صرحت مسبقاً ان معامل السحب في السيارة كان أقرب لـ 0.19، ولكن بعد تحديثات أخيرة للتصميم، تم خفضه إلى 0.175 فقط.

تم تأكيد الرقم في أنفاق الرياح FKFS في شتوتغارت بألمانيا، والنتائج مثيرة للإعجاب بشكل خاص عند مقارنتها بالسيارات الأخرى، فمثلاً جيب رانجلر لديها معامل سحب 0.454، وهو رقم جيد عند الأخذ في الاعتبار مظهرها الصندوقي، في حين أن دودج فايبر آر تي معاملها 0.45، ولكزس LFAمعاملها 0.31.

Lightyear 0

تكافح السيارات الكهربائية الأكثر حداثة لأن يصبح معاملها أقل من 0.2، حيث وصلت تيسلا موديل Sإلى 0.24، وموديل 3 إلى 0.23، ولوسيد إير إلى 0.21، ومرسيدس EQSإلى 0.2، لذا فإن لايتيير 0 هي الأكثر ديناميكية.

تحظى السيارة لايتيير 0 بمدى سير يصل الى 1000 كيلومتر بشحنة واحدة فقط  من بطارية 60 كيلوواط\س صغيرة نسبياً، ولكن المدى سيتغير بالطبع بناء على طبيعة المناخ في كل دولة ودرجة الحرارة.

وتأتي السيارة بألواح شمسية تغطي سقفها وغطاء محركها بالكامل بمساحة حوالي 5 متر مربع، وتوفر هذه الألواح مدى إضافي 70 كيلومتر، أو حوالي 10 آلاف كيلومتر إجمالية كل عام، من الطاقة الشمسية فقط.

كهربائية لايتيير lightyear تيسلا لوسيد مقاومة الهواء السيارات الكهربائية

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