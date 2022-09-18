سكان إسنا بالأقصر: أصحاب المقاهي يحتلون الشوارع ونتعرض للبلطجة

أرسل القارئ سيد محمد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار المقاهي بقريته.

وقال في شكواه: “نعاني نحن سكان مدرسة التجارة مدينة إسنا محافظة الأقصر من احتلال أصحاب المقاهي في الشارع ونتعرض للبلطجة”.

وتابع: “أول الشارع أمام المكتبة، صاحب غرزة فارش فى الشارع شيشة وكراسى وسارق كهرباء ومياه وليس لديه تراخيص، وخلال أيام وتعود الدراسة ويتم التحرش ببناتنا”.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة قبل عودة الدراسة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.