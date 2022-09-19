أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 19-9-2022

أسعار الذهب .. يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الاثنين 19-9-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب

أسعار الذهب .. شهدت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الاثنين ، استقرارا في أسعار شراء وبيع الذهب، على مستوى جميع الأعيرة، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب .

الذهب اليوم في مصر:

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,271 جنيها للبيع و 1,275 جنيها للشراء.

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا وتداولا حوالي 1,112 جنيها للبيع و 1,116 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 953 جنيها للبيع و 957 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 741 جنيها للبيع و 744 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8896 جنيه للبيع و 8928 جنيها للشراء.

بلغ كيلو الذهب حوالي 1,270 جنيه للبيع، و 1,275 جنيه للشراء.

وسجلت أوقية الذهب حوالي 39,524 جنيه للبيع 39,666 جنيه للشراء،

الذهب

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب ملاذ آمن

و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب اليوم

صادرات الذهب

وكشفت تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الاولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.