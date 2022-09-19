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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رشاد عبده: رد ضريبة القيمة المضافة للأجانب مطبق في كل دول العالم

الدكتور رشاد عبده
الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار الحكومة بتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب، إيجابي و يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

و أضاف رشاد عبده في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن جميع بلاد العالم يطبقوا هذا النظام بحيث يحصل السائح على ضريبة القيمة المضافة أثناء مغادرته للبلاد داخل المطار، و أحيانا ترد إليه في المحال التجارية قبل مغادرته. 

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يمن الحماقي: رد ضريبة القيمة المضافة للأجانب ينعش السياحة والاقتصاد

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الجيار: تأسيس شركة لرد ضرائب القيمة المضافة يشجع السياحة وينظم عملنا

و أشار رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا الإجراء من شأنه تشجيع السياحة، و تشجيع السياح على القدوم إلى مصر و القيام بعمليات الشراء المختلفة، مما ينعش حركة التجارة. 

موافقة الوزراء تأسيس شركة مساهمة مصرية

 

ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية، القيام بتأسيس شركة مساهمة مصرية، باسم "شركة جلوبال بلو مصر"، بمشاركة شركتي "جلوبال بلو العامة المحدودة"، و"جلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة"؛ لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر، تنفيذًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، واستراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، وجهود تعزيز السياحة والتسوق الخارجي، وستتولى لجنة متخصصة كل الأمور الفنية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

رشاد عبده رد ضريبة القيمة المضافة السياحة التجارة القيمة المضافة

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