اتحاد المصريين في أوروبا: الملكة إليزابيث وضعت 60% من مراسم جنازتها منذ 20 سنة.. فيديو

قال عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، إن الملكة إليزابيث الثانية وضعت 70% من القواعد الجنائزية، معقبا: "الملكة وضعت حوالي من 50 إلى 60% من قواعد جنازتها وبدأت من 20 سنة، والملك عادة يضع مراسم جنازته بعد تخطيه سن الـ70".



أضاف عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "هناك طوابير من المواطنين في لندن لتوديع الملكة إليزابيث الثانية"، لافتا: "العمل متوقف غدا بالتزامن مع جنازة الملكة إليزابيث الثانية".

وأشار: "142 ضابطا سيجرون نعش المكلة إليزابيث الثانية خلال الجنازة"، موضحا: "دور السينما ستعرض جنازة الملكة إليزابيث الثانية"، مضيفا: "يتم استقدام قوات من الشرطة من ولايات متاخمة فضلا عن قوات من الجيش والبحرية".