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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اتحاد المصريين في أوروبا: الملكة إليزابيث وضعت 60% من مراسم جنازتها منذ 20 سنة.. فيديو

إليزابيث الثانية
إليزابيث الثانية

قال عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، إن الملكة إليزابيث الثانية وضعت 70% من القواعد الجنائزية، معقبا: "الملكة وضعت حوالي من 50 إلى 60% من قواعد جنازتها وبدأت من 20 سنة، والملك عادة يضع مراسم جنازته بعد تخطيه سن الـ70".

 

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أضاف عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "هناك طوابير من المواطنين في لندن لتوديع الملكة إليزابيث الثانية"، لافتا: "العمل متوقف غدا بالتزامن مع جنازة الملكة إليزابيث الثانية".

 

وأشار: "142 ضابطا سيجرون نعش المكلة إليزابيث الثانية خلال الجنازة"، موضحا: "دور السينما ستعرض جنازة الملكة إليزابيث الثانية"، مضيفا: "يتم استقدام قوات من الشرطة من ولايات متاخمة فضلا عن قوات من الجيش والبحرية".

 

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