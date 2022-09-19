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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير مرقص: البلاد شهدت إرهابا منظما وذو طابع عسكري بعد 30 يونيو

سمير مرقص الباحث
سمير مرقص الباحث وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني


قال سمير مرقص الباحث والكاتب السياسي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأوطان لن تتقدم دون حوار وتفاهم، وإطلاق الرئيس السيسي للحوار الوطني فكرة رائعة.

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وأضاف "سميرمرقص" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"  المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الحوار إطار يساهم في مشاركة المواطنين بكافة فئاتهم ويجمعهم تحت مظلة واحدة، متابعا: الحوار أمل للأوطان وعلينا أن نتمسك به.


ولفت إلى أن الحوار خطوة تأخرت بسبب عدة أمور أهمها محاربة الإرهاب وتقوية الدولة وتطوير بنيتها التحتية.

 

واسترسل: البلاد شهدت إرهابا منظما وذو طابع عسكري بعد 30 يونيو، ولكننا نجحنا في القضاء عليه وتجاوزه، منوها بأن كان هناك محاولات من قبل الإرهاب لتغيير هوية الدولة المصرية الحديثة، وذلك خلال ثورة 30 يونيو.

 

وأكمل: ثورة 30 يونيو أعادا مصر مرة أخرى لمرحلة البناء والحداثة والتقدم، وأنقذتها من الدولة الدينية وتفكيرهم.
 

سمير مرقص الحوار الوطني الرئيس السيسي الإرهاب ثورة 30 يونيو اخبار التوك شو

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