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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

108 ملايين جنيه مبيعات العربية للأدوية خلال شهرى يوليو وأغسطس 2022

العربية للادوية
العربية للادوية

كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، عن  ارتفاع ارباحها بنسبة 4.46% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري2022/2023.

 

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل صافي ربح قبل الضريبة بلغ 22.46 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أغسطس 2022، مقابل 21.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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26 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح النيل للأدوية خلال العام الماضي

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بنسبة 9% ...نمو ارباح العربية للأدوية خلال يوليو الماضى

وارتفعت مبيعات شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الشهرين إلى 107.65 مليون جنيه، مقابل 97.75 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

 

مستهدفات العام الحالي  

 

وتستهدف شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية تحقيق صافي ربح بقيمة 112.37 مليون جنيه خلال العام  2022- 2023، مقابل 76 مليون جنيه أرباح محققة بنهاية العام المالي الماضي وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 698.1 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل ،وتستهدف الشركة تنفيذ مشروعات بقيمة 120 مليون جنيه.

 

 

تراجع أرباحها السنوية 

 

يشار الى أن أرباح الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو التابعة للقابضة للأدوية تراجعت بنسبة 24.9 %، خلال العام المالي الماضي (2021 - 2022)،

وسجلت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 76.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 102 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 512.41 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 537.04 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

 

 

منتجات الشركة 

تقوم الشركة بصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والخلاصات كمسكن الآلام، مقاوم الحمى، مضاد الجراثيم، مطهر لعفونة المعدة، مضاد للتشنجات، أدوية معالجة الشيخوخة، وأخرى لمعالجة الأمراض التى تصيب المخ، وأخرى تساعد على التكاثر كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى الخارج.

مساهمون العربية للأدوية 

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة  لوزارة قطاع الأعمال العام  60% من اسهم شركة الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو ، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص.

 


 

 

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