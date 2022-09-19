تحذير من خطأ تقني في تحديث iOS16 يؤثر على هؤلاء المستخدمين

حذر عدد من الخبراء من أن النسخة التجريبية من التحديث الأخير الذي حصلت عليه هواتف iPhone 14 Pro ضمن نظام التشغيل iOS 16.1 ، يسبب مشكلات عديدة للمستخدمين، منها مشكلات تقنية وأخطاء فنية خطيرة.

وبحسب موقع MacRumors فإن الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 16.1 يمنع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، من العمل بشكل صحيح على هواتف العديد من مستخدمي iPhone 14 Pro .

وفقا للموقع فإنه يجب على مستخدمي هواتف iPhone 14 Pro الحذر من تثبيت النسخة التجريبية والانتظار حتى تقوم آبل بتصحيح الأخطاء الموجودة فيه، كما يجب على أي مستخدم يعتمد على تتبع GPS تجنب الإصدار التجريبي في الوقت الحالي.

وتعتبر الأخطاء في النسخ التجريبية من أنظمة التشغيل أمرا شائعا، ولكن هذه المشكلة تؤثر على الوظيفة الأساسية لهواتف آيفون، وهي تعطيل نظام GPS الذي يعتمد عليه الكثير من المستخدمين، كما أن عدم دقته قد تؤدى لكثير من المشكلات.

وكانت آبل قد بدأت إطلاق نظام التشغيل الأحدث iOS 16 ، من يوم 12 سبتمبر على عدد من هواتف آيفون وهي هواتف آيفون الأحدث، كما قررت حرمان بعض الطرز من الهواتف القديمة، كما حصلت عليه هواتف iPhone 14 بشكل مسبق.