الدفاعات الجوية الروسية تسقط أكثر من 30 صاروخًا أوكرانيًا في سماء نوفا كاخوفكا

اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أكثر من 30 صاروخًا أوكرانيًا في سماء مدينة نوفا كاخوفكا.



وذكرت السلطات العسكرية الروسية بمدينة نوفا -في بيان نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن القوات الأوكرانية أطلقت 34 صاروخًا على مدينة نوفا كاخوفكا، اعترضتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية.



وقال البيان إنه "منذ أغسطس الماضي، تقوم القوات الأوكرانية بقصف تجمعات سكنية في منطقة خيرسون، بما فيها نوفا كاخوفكا، مما أدى إلى تدمير العديد من المدارس والبنى التحتية والمنازل، فيما أدى القصف يوم الجمعة الماضي إلى مصرع وإصابة 17 شخصًا".

