الجيش الأمريكي يعترف بتعرض أكبر قواعده في سوريا لهجوم صاروخي

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، استهداف قاعدة "القربة الخضراء" التابعة له في شمال شرق سوريا بـ 3 صواريخ.

وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي، إنه "الهجوم تم بثلاثة صواريخ ولم يتسبب بأي أضرار وبدأنا التحقيق في مصدره".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر سوري لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية قرب حقل العمر النفطي في شمال شرق سوريا تعرضت لهجوم صاروخي مساء الأحد.

وأضاف المصدر أن "الهجوم الصاروخي استهدف القاعدة الامريكية في المنطقة الخضراء داخل حقل العمر النفطي حيث تم استهداف مواقع حساسة وسمعت أصوات الانفجارات داخل القاعدة الأمريكية التي تعتبر الأكبر في ريف دير الزور الشرقي ويعتبر الهجوم الذي وقع مساء اليوم هو الأعنف".

وبحسب المصدر، بعد القصف تصاعدت ألسنة اللهب والدخان في منطقة الميدان، وهرعت سيارات الإسعاف ورجال إطفاء الى القاعدة، بينما قامت القوات الأمريكية باستطلاع المنطقة باستخدام الطائرات الحربية فوق حقل العمر والمنطقة المحيطة به، إلا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين داخل القاعدة.