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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد | انهيار جسر مشاه في الأردن يتسبب بإصابة عدد من الأشخاص

أرشيفية
أرشيفية

أفاددت وسائل إعلام محلية في الأردن فجر اليوم الاثنين، بإصابة عدد من الأشخاص إثر سقوط جسر مشاة على طريق المطار.

وقالت قناة “المملكة” الأردنية، إن انهيار الجسر تسبب بتوقف حركة المرور على الطريق الحيوي الذي يصل مناطق العاصمة عمان بالمطار وبالمحافظات الجنوبية للبلاد.

وأوضحت القناة، أن شاحنة تسببت بسقوط الجسر إثر ارتطامها به، وتصادف ذلك مع مرور سيارة إسعاف التي ارتطمت هي أيضا بأنقاض الجسر المنهار.

وتحركت قوات الأمن وسيارات الإسعاف نحو موقع سقوط الجسر وتم تحويل حركة السير إلى طريق الخدمات البديل.

وتداول نشطاء مقطع فيديو يظهر الشاحنة الكبيرة التي تسببت بسقوط الجسر ما تسبب بإغلاق طريق المطار بالاتجاهين، بينما تظهر سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني وقد تضررت بشكل كبير جراء تصادف مرورها مع سقوط الجسر.

فيما تداول نشطاء آخرون مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام سيارة الإسعاف بالجسر الذي كان يغلق الطريق بعد سقوطه.

 

الأردن جسر مشاة حركة المرور المطار اصابة

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