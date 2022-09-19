صحف الإمارات: بايدن يعلن نهاية جائحة كورونا.. الناتو يتعهد بالاستمرار في دعم أوكرانيا مهما طالت الحرب.. وبيلوسي تزور أرمينيا وتدين هجمات أذربيجان

بايدن في مقابلة تلفزيونية: القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان

زيلينسكي يتعهد باستعادة جميع الأراضي الأوكرانية

كوريا الجنوبية تتأهب مع اقتراب إعصار نانمادول

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من الأحداث والقضايا على الساحة الدولية.

وسلطت صحيفة “البيان” الضوء على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة تلفزيونية بثت الأحد، حول استعداد القوات الأمريكية للدفاع عن تايوان في حالة تعرضها لغزو صيني.

ولدى سؤاله في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر شبكة (سي. بي.إس) عما إذا كانت القوات الأمريكية ستدافع عن الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، والتي تعتبرها الصين إقليماً تابعاً لها، قال: "نعم، إذا حدث في الواقع هجوم غير مسبوق".

وعندما طُلب منه توضيح ما إذا كان يقصد أنه على عكس الوضع في أوكرانيا ستقوم القوات الأمريكية بالدفاع عن تايوان في حالة حدوث غزو صيني، قال بايدن: "نعم".

وفي أوكرانيا، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستعادة جميع الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في بلاده، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأوكرانية التقدم في الأقاليم الواقعة شرقي البلاد، الأحد.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المصور: "ربما يبدو لشخص ما أنه بعد سلسلة من الانتصارات أن لدينا بعض الهدوء"، مضيفاً أن هذا كان في الواقع "استعداداً" لاستعادة المدن الرئيسة ماريوبول وميليتوبول وخيرسون، المرحلة التالية من الهجوم المضاد.

وتابع الرئيس الأوكراني: "لأن أوكرانيا يجب أن تتحرر- بأكملها"، فإن الجيش الأوكراني لن يسعى فقط إلى استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها قبل الحرب الروسية، ولكن أيضاً الأراضي في دونباس وشبه جزيرة القرم التي كانت تحت سيطرة الانفصاليين المدعومين من موسكو منذ 2014.

وفي صحيفة “الإمارات اليوم”، أدانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بشدة ما وصفتها بـ«الهجمات الحدودية غير المشروعة التي شنتها أذربيجان على أرمينيا»، واستغلت زيارتها لأرمينيا، وهي حليف عسكري لروسيا، للتعهد بدعم أمريكي لسيادة أرمينيا.

وأشارت بيلوسي خلال حديث في يريفان، أمس، إلى أن «زيارتها تكتسب أهمية خاصة في أعقاب الهجمات غير المشروعة والمميتة التي شنتها أذربيجان على الأراضي الأرمينية»، والتي قادت إلى اشتباكات حدودية أودت بحياة أكثر من 200 شخص.

وقالت بيلوسي: «ندين تلك الهجمات بشدة.. الأذريون هم من بدأوا هذا، ولابد من اعتراف بذلك».

وذكرت أنه من الواضح أن القتال الحدودي اندلع نتيجة الهجمات الأذرية على أرمينيا، وأنه ينبغي توضيح التسلسل الزمني للصراع.

وأشارت بيلوسي إلى أن الولايات المتحدة تنصت لأرمينيا في ما يتعلق باحتياجاتها الدفاعية، مضيفة أن واشنطن تريد مساعدة أرمينيا ودعمها في ما وصفته بأنه «صراع عالمي بين الديمقراطية والاستبداد».

من ناحية أخرى، صرح مسؤولون غربيون، بأن المساعدات العسكرية الغربية أحدثت فرقاً حاسماً في موقف أوكرانيا خلال حربها ضد روسيا، وأنهم سيدعمون كييف مهما طال الأمر، وذلك خلال اجتماع اللجنة العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الإستونية تالين.

وقال رئيس اللجنة العسكرية لـ«الناتو» الأدميرال روب باور، إن «الذخيرة والمعدات وعمليات التدريب التي يقدمها الحلفاء والدول الأخرى تحدث فرقاً حقيقياً في ساحة المعركة»، في إشارة إلى النجاحات الأوكرانية الأخيرة في صد تقدم القوات الروسية.

وفي حديثه للمشاركين بالاجتماع في تالين، قال باور: «نجاح أوكرانيا على أرض المعركة غيّر الحرب الحديثة بشكل جذري».

وتابع: «الأوكرانيون كانوا مبدعين للغاية في استخدام نظم الأسلحة التي حصلوا عليها، لقد استخدموها في بعض الأحيان بطريقة لا نقوم بها عادة في الواقع».

وعُقد اجتماع اللجنة العسكرية لـ«الناتو» في الوقت الذي تستعيد فيه أوكرانيا أراضيها عبر الهجوم المضاد الذي يشنه جيشها في شرق البلاد، ما أدى إلى صد تقدم القوات الروسية.

وذكرت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، أن المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا كانت حاسمة في قتالها ضد روسيا، ويجب ألا تتداعى الإرادة السياسية لمواصلة إرسالها.

وفي صحيفة “الاتحاد”، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية جائحة فيروس كورونا، وذلك خلال مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، أذيعت مساء الأحد.

قال بايدن في المقابلة التي تم تسجيلها يوم الخميس «الجائحة انتهت، ولا نزال نواجه مشكلة مع كوفيد».

وتابع الرئيس الأمريكي: «إذا لاحظتم، لا أحد يرتدي الكمامات. يبدو أن الجميع في حالة جيدة.ولذا أعتقد أنه يتغير، وأعتقد أن هذا مثال رائع على ذلك».

يشار إلى أن بايدن نفسه كانت نتيجة إصابته بفيروس كورونا إيجابية في شهر يوليو الماضي وخضع للعلاج. وفي نهاية شهر أغسطس، أصيبت زوجته جيل أيضا بالفيرورس.

جدير بالذكر أن الفيروس لا يزال يتسبب في وفاة ما معدله 390 شخصا يوميا في الولايات المتحدة نتيجة لمضاعفات بعد أن ثبتت إصابتهم بكوفيد.19- ووافقت الولايات المتحدة مؤخرا على استخدام لقاحين جديدين تم تعديلهما من أجل متحور أوميكرون السائد.

في سياق آخر، قال مسؤولون في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين, إن الرياح القوية التي أحدثها إعصار نانمادول تسببت في سقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي في جنوب شرقي البلاد، مما أسفر عن إصابة شخص وإجلاء المئات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه في ظل وجود ضغط جوي مركزي يبلغ 960 هيكتوباسكال وسرعة رياح قصوى تبلغ 39 مترا في الثانية، فإن الإعصار الرابع عشر هذا العام كان يتحرك شمالا بالقرب من كاجوشيما اليابانية بسرعة 18 كيلومترا في الساعة بحلول الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة 2100 الأحد بتوقيت جرينتش)، وفقا للمقر المركزي للسلامة والإجراءات المضادة للكوارث في كوريا الجنوبية.

ومن المتوقع أن يقترب نانمادول من مدينة بوسان الساحلية جنوب شرقي البلاد في الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي قبل أن ينتقل إلى المياه غرب أوساكا اليابانية في الساعة 3 مساء.

وتسبب الإعصار في هطول حوالي 50 ملم من الأمطار في منطقة جيونج سانج جنوب شرقي كوريا الجنوبية، بما في ذلك بوسان وأولسان. وعانت بوسان من رياح قوية وصلت سرعتها إلى9ر33 مترا في الثانية.

وأصيب شخص بجروح طفيفة في بوسان بعد سقوط وعاء زهور عليه في محطة مترو أنفاق. وانقطع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى ثلاث ساعات عن مئات الأسر في أولسان في الفترة بين ليلة الأحد وصباح الاثنين.

