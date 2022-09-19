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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مناطق فصل التيار الكهربائى بالغردقة اليوم

قطع التيار الكهربائى
قطع التيار الكهربائى

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن موزع المدارس من مستشفى البحر الأحمر حتى مفارق أبو عشرة، وذلك اليوم الاثنين وبعد غد الثلاثاء من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لقيام هندسة كهرباء البحر الأحمر بعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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وفى سياق اخر قامت اللجنة المشكلة لتنفيذ الإزالات المخالفة وأعمال التعدي على أملاك الدولة بمدينة الغردقة، بحملة مكبرة لإزالة التعديات في عدة مناطق بالمدينة. 

 

وتمكنت حملة  برئاسة اللواء ممدوح، رئيس حي جنوب الغردقة من إزالة 6 حالات تعد عبارة عن فتح جراج بمساحة ٤٠٠م٢، وحالتي إزالة بناء بدون ترخيص بالدور الثاني العلوي بمنطقة الهضبة بمساحة ٣٠٠م٢،  وحالة تعد على أملاك الدولة بمنطقة السقالة بمساحة ١٠٠م٢، وحالة بناء بدون ترخيص بنسبة المباني المقررة أمام المرور الجديد بمساحة ٦٠٠م٢.

 

ونفذ حي شمال برئاسة محمد الغريب، إزالات فورية لخزانات خرسانية وتعديات وفتح الشوارع المغلقة، والتى تعوق أعمال  التطوير بمنطقة بلوكات فاطمة الزهراء ما بين البلوكات وسور الجيش. 

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، لرؤساء الأحياء، بالاستمرار في الإزالات الفورية لتذليل أي معوقات تتسبب في تعطيل أعمال التطوير، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المتعدين على أملاك الدولة. 

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