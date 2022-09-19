حدث ليلا.. ميرهان حسين تثير الجدل بالمايوه.. تحذير من كبدة الشوارع تصيب بالسرطان.. كارثة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها كارثة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة وأخبار جديدة عن جنازة الملكة اليزابيث الثانية.

هل موت الزوج أثناء العلاقة الجنسية من علامات سوء الخاتمة ؟.. يتمنى كل منا أن يكرمه الله بحسن الخاتمة ويموت بعمل صالح، إلا أن هناك من يموت أثناء العلاقة الحميمية مع زوجته، فتتساءل الزوجات مات زوجي أثناء العلاقة معي فهل هذا من علامات سوء الخاتمة ؟ وهل يبعث يوم القيامة على هذا الوضع؟.

تعد عربيات الكبدة والسجق من الأكلات الشهيرة لدى المصريين و يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناولها لسعرها القليل و الذى يتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.

ويتساءل البعض عن مصدر الكبدة والسجق الذى يقوم البائع بتسعيرها بمبلغ قليل بالرغم أن الكيلو الكبدة البلدى يصل إلى ٢٠٠ جنيه، وهو ما تداوله بعض رواد السوشيال ميديا.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن طلب مسئولي القلعة البيضاء من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل لقاء إيليكت التشادي في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليقام يوم 30 سبتمبر الجاري بدلا من 25 من الشهر نفسه. يأتي طلب الزمالك بسبب انضمام اللاعبين الدوليين لمنتخبي مصر وتونس في فترة التوقف الدولي الحالية.

أطلقت الفنانة ميريهان حسين، خلال لقاء مصور مع برنامج «أراب وود»، عدة تصريحات جريئة، شغلت بال متابعيها.

«الطيور لا تقع دائما على أشكالها» أصبح من الوارد اعتماد هذا المثل بدلا من الشعبي المتعارف عليها فليس دائما من منطلق وقائق كثيرة منتشرة في المجتمع عن الحياة الزوجية بين المرأة والرجل يكون الطيبين من نصيب الطيبات وليس دائما يكون جزاء الإحسان إحسانا بين البشر وذلك منذ قديم الأزل وحتي يومنا هذا وربما ما بعده، وفي هذا السياق قلبت قصة مهندس السوشيال ميديا حيث خانته زوجته بشكل صادم متكرر.

فوجىء جمهور الفنان محمد فؤاد بتداول فيديو له على كثير من صفحات السوشيال ميديا والتيك توك أثناء حضوره جلسة دينية يتضمنها بعض المواهب الشابة من الشيوخ ذات الصوت الحسن في تلاوة القرآن الكريم، وظهر فؤش وهو يستمتع بسماع أحد هؤلاء الشيوخ، مما جعل البعض يتساءل هل محمد فؤاد اعتزل الغناء؟.

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي برونو سافيو، المنضم حديثا إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مهدد بالإيقاف مع الأهلي.

أكد الإعلامي إسلام صادق أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أبدى تمسكه بالتعاقد مع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري خلال الانتقالات الصيفية الجارية وطالب إدارة ناديه بحسم الصفقة بشكل رسمي.

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، انتهاء جائحة فيروس كورونا، رغم عدم إعلان منظمة الصحة العالمية ذلك رسميا.

نشر قصر باكنجهام منذ ساعات وقبل وقت قصير من جنازتها آخر صورة لـ الملكة إليزابيث الثانية والتي لم تر من قبل وهي تبتسم بـ فرح قبل وفاتها بفترة قصيرة.

مع قرب دخول الحرب الجارية في أوكرانيا شهرها الثامن، وتصاعد حدة القتال هناك بين القوات الروسية والانفصالية في دونباس من جهة، والقوات الأوكرانية من جهة أخرى، رأت شبكة سي.إن.بي.سي في تقرير لها، أن العالم بات أمام فرصة قوية لإنهاء هذه الحرب.