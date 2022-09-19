الأمم المتحدة : إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي بعيدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعيدة، مضيفاً أنه مستعد للمساهمة في عقدها.

وأوضح جوتيريش، في مقابلة صحفية مع وكالة أنباء "سبوتنيك"، نشرتها اليوم/الاثنين/، "أعتقد أنه من المهم خلق ظروف للتوصل إلى السلام وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأضاف "إذا كنا واقعيين، فأعتقد أننا بعيدون عن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي، فقد يكون من الصعب إجراء مفاوضات مباشرة بين هذين الرئيسين"، مؤكدا أنه مستعد لتقديم خدماته للمساهمة في هذه المفاوضات وإجراؤها يعتمد على رغبة بوتين وزيلينسكي، هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير الماضي تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.