بالتزامن مع اليوم العالمي للمريض.. فعاليات ندوة سلامة الدواء بطب عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ندوة توعوية حول سلامة تناول الدواء لمرضى الأمراض المزمنة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المريض حيث نظمت كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس الفعاليات تحت شعار "سلامة الدواء" بحضور هاله سويد وكيلة كلية الطب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومهي التحيوي مستشار العميد لشئون جودة الرعاية الصحية، ومي حمزه رئيس قسم الادوية الاكلينيكية، و أحمد عبد السلام قسم الادوية الاكلينيكية، علاء سليمان قسم الادوية الاكلينيكية.



أوضح أحمد عبد السلام أستاذ بقسم الأدوية الإكلينيكية بطب عين شمس بأن سلامة المرضي عنصر أساسي لتوفير خدمات صحية مأمونه وعالية الجودة، وأحد الشروط الأساسية لتعزيز نظم الرعاية الصحية وإحراز تقدم نحو تحقيق تغطية صحية شاملة فعالة، يعتبر سلامة المرضي هي أحد تخصصات الرعاية الصحية، والتى تهدف إلي تجنب المخاطر والأخطاء وأوجه الأذى التي قد يتعرض لها المرضي أثناء حصولهم علي الرعاية الصحية،

وأشار أحمد عبد السلام أستاذ الأدوية أن استخدام الأدوية بشكل خطأ يؤدي الي بعض المضاعفات وحدوث أضرار المريض.



كما أكد علاء سليمان أستاذ بقسم الأدوية الاكلينيكية أهمية إخبار الطبيب بكل ما يعانيه المريض من الألم أو الحساسية من أدوية وأطعمة، وقد يتناول المريض بعض من الفيتامينات ومكملات الغذائية والأعشاب كأقراص الثوم والشاي الأخضر مع بعض الادوية التي تتفاعل وتؤثر علي صحة المريض مما يودي الي تجلط الأوعية وارتفاع الضغط، وبجب تجنب تناول دواء غير صالح أو منتهي الصلاحية ، كما يجب أن نسأل الطبيب عن علاقة الدواء بتناول الطعام لأن بعض الأدوية لابد أن تؤخذ على الريق وبعضها بعد الأكل وهكذا، ولا بد من قراءة النشرة لمعرفة الجرعات المناسبة المستخدمة للمريض وتنبيه المريض بأوقات وجرعات العلاج والتعرف علي المادة الفعالة للعقار المستخدم ويجب تجنب هذه العادات والاخطاء التي قد تؤثر علي صحة المريض بشكل عام، ويجب تعرف المريض علي الأعراض الجانبية للدواء في حال نقصان أو زيادة الجرعة ومدي تأثيرها علي جسم المريض، وفى حال عدم توافر الادوية بالصيدليات لا بد من استشارة الطبيب حول بدائل الأدوية غير المتوفرة، ويجب الالتزام بالجرعة ومواعيد الدواء، لا يفضل استخدام أدوية otc ( المكملات الغذائية والفيتامينات التي تباع خارج الصيدليات ) لأنها مضرة بالصحة وتؤاثر علي صحة المريض وقد تؤدي لارتفاع حاد ومفاجأ للضغط، وقد يؤثر الاستخدام المفرط للمسكنات علي كلي المريض ، ويجب التأكد من استخدام جرعة العلاج بطريقة التي وصفها الطبيب المعالج .