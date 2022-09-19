لكي لا يقعوا فريسة للنصابين.. كليات حلوان تستجيب لمطالب تنظيم حفلات التخرج.. والطلاب: إقامتها فى الجامعة يطمئننا

حاسبات حلوان تنتصر للطلاب وتقف بجانبهم أمام شركات النصب وحفلات التخرج الوهمية

عميد حاسبات حلوان: خشينا على أبنائنا من الأذى والنصب عليهم

ورئيس اتحاد الطلاب جامعة حلوان: يحذر من النصب باسم حفلات التخرج من قبل مجهولين

وطلاب الجامعة : إقامة حفل التخرج من قبل الجامعة امر مطمئن لنا

انتهي العام الدراسي ويسعي جميع الطلاب الذين انهوا حياتهم الجامعية وحصلوا على شهادتهم من الجامعة بعد أن قضوا فيها على الأقل أربعة أعوام إلى إقامة حفل تخرج يعبرون فيه عن فرحتهم بالتخرج والانتهاء من الرحلة التعليمية الطويلة التي خاضوها .

انتشرت فى الأونه الأخيرة بالجامعات، ظاهرة تنظيم طلاب الفرق النهائية حفلات التخرج مع نهاية العام مودعين فيه سنوات دراستهم فى الكلية والجامعة،؛ والاحتفال بتخرجهم فى الكلية، وتستعين بعض الكليات بمطربين لإحياء الحفل الخاص بهم ومنهم من يكررها مرتين فى أكثر من مكان.

شهدنا في الأيام القليلة الماضية تعرض أعداد كبيرة من الطالب من مختلف الجامعات المصرية إلى عمليات نصب من قبل أفراد ادعت إقامة حفلات تخرج الطلاب يحضرها أبرز المطربين وتكون مليئة بالفقرات الترفيهية التي تحظى بترحاب كبير من قبل معظم الطلاب ، وكل ذلك مقابل مبلغ مالي يدفعه الطالب نظير تلك الخدمات والتنظيم الذي يكون موجودا بالحفل بالفعل.

ويأتي يوم حفل التخرج ويتفاجا أغلب الطلاب أن جميع الأشياء التي وعدوا بها غير موجودة وانه لا يوجد اي تنظيم لحفل التخرج، ويكتشفوا أنهم تعرضوا لعملية نصب ، وفي الكثير من الأحيان يتم الاعتداء عليهم من قبل منظمين الحفل حين يقوم الطلاب بالمطالبة بحقوقهم التى اتفقوا عليها ودفعوا المبالغ المالية نظيرها.

وخشية من تعرض الطلاب للأذى والنصب أو أصابتهم بأي أضرار قررت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان ، إقامة حفل تخرج الدفعة 23 لطلبة الكلية تحت إشراف الكلية والجامعة واتحاد الطلاب وبمشاركة أستاذة الكلية وأعضاء التدريس .

أعلن الدكتور أسامة إمام عميد الكلية عن تنظيم حفل التخرج الرسمي لخريجي الدفعة الثالثة والعشرين للكلية للعام الجامعي 2021/2022 بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية ، وإقامته بقاعة الفنون والثقافة داخل حرم جامعة حلوان اليوم 19/9/2022 وذلك تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي رئيس جامعة حلوان .

وصرح الدكتور أمام في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد " أن الكلية خشت على ابنائها الطلاب من التعرض لأي أذي هم وذويهم جراء عمليات النصب التي اصبحت منتشرة في الاونة الاخيرة بأسم حفلات التخرج ، عندما طلب الطلاب و إتحاد الطلاب بإقامة حفل تخرج سعينا إلى إقامته لنشارك ابنائنا فرحتهم بالتخرج ونحميهم من أن يقعوا في أيد غير أمينة يتجارون بفرحتهم .

واضاف عميد كلية الحاسبات أن اقامة حفل التخرج فى الجامعة يعد أمر امان لجميع الطلاب ويشعرهم بسعاده اكبر حين يسعدون على المسرح ويهناهم اساتذتهم بتخرجهم ويشاركون معهم الصور لتوثيق اللحظه التى لم ينسوها طول عمرهم.

وتقام الاحتفالية تحت إشراف الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقد تم توجيه دعوة بالحضور للفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، بالإضافة إلى خريجي الكلية وذويهم الذين سيشاركون أبناءهم فرحة التخرج.

وقد حرصت إدارة الكلية بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية بتجهيز الدروع والميداليات والشهادات التى ستوزع على كل خريجي الدفعة في حفل التخرج.

وقد أعلنت إدارة الكلية عن أنه ستبدأ الفاعليات حفل التخرج إعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً طبقا للبرنامج المعلن للاحتفالية.

ومن جانبه قال على السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، والطالب بكلية الطب الفرقة السادسة، أن الاتحاد يحرص دائمآ على إعلاء مصالح الطلاب فى المقام الاول، ويحرص على أن يحصلوا على جميع حقوقهم وتوفير أسباب الراحة للطلاب وتذليل جميع العقبات التى تقف فى طريقهم، ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.

وحذر رئيس إتحاد الطلاب خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" جميع طلاب جامعة حلوان من أى أشخاص يدعون تنظيم الحفلات التخرج بدون أن يكون الاتحاد قد قام بإعلان عنها وأن المصاريف حجز حفلات التخرج يتم دفعها فى مكاتب رعايات الشباب، حتى لا يتم إى استغال للطلاب والمتاجرة بهم، وأن الحفل سوف يقام فى الحرم الجامعي على مسرح مجمع الفنون والثقافة .

واضاف على السيد، أن من ضمن الاشياء التى يعمل عليها الاتحاد فى الوقت الراهن هو تنظيم حفلات تخرج للطلاب بصورة تليق بهم وبإسم لإتحاد وجامعة حلوان، وأن الاتحاد علم أن هناك البعض من يقوم بالنصب على الطلاب عن طريق تقديم عروض وهمية لهم بإقامة حفلات تخرج لهم .

وأكمل ان الطلاب تتفاجأ فى النهاية إما بعد إقامة الحفل من الاساس أو بتغير الفقرات التى كانت قد سبق والاتفقاق عليها، ولذلك يحرص الاتحاد على تنظيم خفلات التخرج بعد مطالبات الطلاب لهم بالتنظيم وانها سوف تكون بصورة أمنة وتحت وطأة الاتحاد ورعاية الجامعة.

واوضح أن إقامة حفل التخرج داخل الجامعة او الكلية يعطي الطمائنية الطلاب لان الحفلة تكون أمنة تماما ولا يكون بها أى شئ يصيب الطلاب بسوء، بدون اللجواء إلى أشخاص من خارج الجامعة قد يقوموا بالنصب على الطلاب.

واعرب الطالبة دينا وليد الطالبة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، عن سعادتها بتنظيم حفل التخرج داخل الجامعة وبحضور دكاترة الكلية واعضاء هيئة التدريس وان هذا الحفل طمأن الجميع، وقالت انها كفتاة كانت تخشي من العروض التى كان يروج لها البعض من خارج الكلية عن حفلات تخرج وتخشي ان يقوموا بالنصب عليهم.

بينما شكر الطالب وائل توفيق إدارة الكلية على الاستجابه لمطالبهم وإقامة حفل التخرج لهم، وانه كان لديه اصدقاء فى كلية الاعلام جامعة الجامعة وتحدثوا معه انهم تعرضوا لعميلة نصب كبيرة جراء ادعاء احد الاشخاص من خارج الكلية إقامة حفل تخرج لهم ولكن يوم الحفل لم يجدوا شئ من المتفق عليه وحدث هرج ومرج وتعرض الطلاب الضرب والاذي حين طالبوا بحقهم، ولكن اذا إقامة الكلية الحفل فهذا مطئن الجميع.

النصب على طلاب إعلام القاهرة في حفل التخرج

النصب على طلاب إعلام القاهرة في حفل التخرج .. قصة شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية، حيث تم تداولها بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وغيره من وسائل السوشيال ميديا الأخرى.

قصة النصب على طلاب إعلام القاهرة في حفل التخرج بدأت عندما اضطر عدد من طلاب جامعة القاهرة للاتفاق مع إحدى شركات تنظيم الحفلات لتنظيم حفل تخرج لهم بشكل غير رسمي بعيدا عن الكلية.

وبالفعل اتفق الطلاب مع الشركة المنظمة التي جمعت من الطلاب حوالي 250 ألف جنيه لتنظيم حفل التخرج المطلوب في إحدى القاعات بالمنيل.

وعندما ذهب طلاب إعلام القاهرة إلى حفل التخرج في اليوم المتفق عليه، كانت الصدمة بالنسبة لهم، حيث فوجئوا بعدم وجود أي تجهيزات متفق عليها لتنظيم حفل تخرج محترم يليق بخريجي كلية إعلام القاهرة، ومن هنا بدأت المشاحنات بين طلاب إعلام القاهرة و أفراد الشركة المنظمة، حيث كانت طريقة رد أفراد الشركة المنظمة غير مرضية لـ طلاب إعلام القاهرة، وبذلك تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ “خناقة” شهدت بعض الإصابات.