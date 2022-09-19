الجامعة العربية توقع اتفاقية مع منظمة إنقاذ الطفل

أبرمت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، مذكرة تفاهم مع منظمة إنقاذ الطفل الدولية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

وتأتي أهمية الاتفاقية لتضافر الجهود للارتقاء بقضايا الأطفال، وحرصاً على الاهتمام المشترك للطرفين بدعم أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بفئة الأطفال بما في ذلك الحد من الفقر والاستجابة لحالات الطوارئ في المنطقة العربية، كما ترتكز الاتفاقية على الأولويات الاستراتيجية لّطرفين لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وتسري بنودها لمدة ثلاث سنوات منذ تاريخ توقيعها، ويمكن مد هذه الفترة بموافقة مكتوبة من الطرفين.

وأفادت أبو غزالة، بأن المرحلة القادمة ستشهد البدء في تنفيذ خطة العمل الملحقة بالاتفاقية والمتمثلة بإعداد برامج واستراتيجيات لدعم موضوعات الطفولة، ورصد المتغيرات المناخية على وضع الأطفال بهدف صياغة خطة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على الأطفال، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية لتعزيز مشاركة الأطفال في القضايا الخاصة بهم.